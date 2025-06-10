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Вышел трейлер документального фильма «Дроздов. Правила жизни на Земле»

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Режиссер Родион Чепель в своем телеграм-канале «Чепель» опубликовал трейлер документального фильма «Дроздов. Правила жизни на Земле», посвященного жизни зоолога и телеведущего Николая Дроздова.

В этом году известному ученому исполняется 88 лет. По словам Чепеля, картина смонтирована на основе шестичасового интервью Николая Дроздова, которое записывали по частям в разные годы. В ленте доктор биологических наук делится воспоминаниями о довоенном детстве, посещении зоологического кружка в Дарвиновском музее, научных экспедициях и начале журналистской карьеры.

«Мы постарались отразить всю глубину наших чувств к мэтру советского и российского телевидения, который стал символом всего доброго и человеческого, что есть на экране. Его голос знаком всем с детства, мелодия заставки — у всех на подкорке. Поэтому к биографии Дроздова мы подошли так бережно, как могли», — написал режиссер.

@телеграм-канал «Чепель»

Производством фильма занималась студия Родиона Чепеля «Объект зрительских симпатий» по заказу компании «Красный квадрат». Картина вошла в программу фестиваля Beat Film Festival, ее премьера состоится 12 июня в Третьяковской галерее. Дата релиза на цифровых площадках пока неизвестна.

В 2023 году Николай Дроздов попал в больницу. Он упал у своего дома на юго-западе Москвы, сломав восемь ребер. Преподаватель МГУ провел несколько дней в реанимации, но затем был переведен в обычную палату.

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