Вышел трейлер документального фильма «Дроздов. Правила жизни на Земле»

«Мы постарались отразить всю глубину наших чувств к мэтру советского и российского телевидения, который стал символом всего доброго и человеческого, что есть на экране. Его голос знаком всем с детства, мелодия заставки — у всех на подкорке. Поэтому к биографии Дроздова мы подошли так бережно, как могли», — написал режиссер.