Студия A24 представила первый полный трейлер нового фильма режиссера Ари Астера — современного вестерна «Эддингтон». Его мировая премьера состоится 18 июля.
Действие ленты развивается в 2020 году во время локдауна из‑за COVID-19. Главный герой — шериф из Нью-Мексико Джо Кросс, который, разочарованный ограничениями и ситуацией в стране, решает баллотироваться на пост мэра, чтобы бросить вызов нынешнему главе городка.
Их соперничество разжигает напряженность в обществе и угрожает разрушить связи между жителями. В трейлере показывают момент, когда Джо Кросс открывает огонь из пулемета по пустым улицам, демонстрируя масштаб будущего хаоса и насилия.
Главные роли в фильме играют Хоакин Феникс и Педро Паскаль. В актерский состав также вошли Дейрдре О’Коннелл, Эмма Стоун (играет жену Джо) и Остин Батлер (роль популярного правого блогера Вернона).
Астер рассказал, что создавал фильм, находясь в состоянии страха и тревоги из‑за текущей ситуации в мире, это ощущение пронизывает фильм. В Каннах критики разделились: на Rotten Tomatoes у фильма 65% положительных отзывов.