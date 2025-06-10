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A24 представила полный трейлер «Эддингтона» — нового фильма Ари Астера

Фото: A24

Студия A24 представила первый полный трейлер нового фильма режиссера Ари Астера — современного вестерна «Эддингтон». Его мировая премьера состоится 18 июля.

Действие ленты развивается в 2020 году во время локдауна из‑за COVID-19. Главный герой — шериф из Нью-Мексико Джо Кросс, который, разочарованный ограничениями и ситуацией в стране, решает баллотироваться на пост мэра, чтобы бросить вызов нынешнему главе городка.

Их соперничество разжигает напряженность в обществе и угрожает разрушить связи между жителями. В трейлере показывают момент, когда Джо Кросс открывает огонь из пулемета по пустым улицам, демонстрируя масштаб будущего хаоса и насилия.

Главные роли в фильме играют Хоакин Феникс и Педро Паскаль. В актерский состав также вошли Дейрдре О’Коннелл, Эмма Стоун (играет жену Джо) и Остин Батлер (роль популярного правого блогера Вернона).

Астер рассказал, что создавал фильм, находясь в состоянии страха и тревоги из‑за текущей ситуации в мире, это ощущение пронизывает фильм. В Каннах критики разделились: на Rotten Tomatoes у фильма 65% положительных отзывов.

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