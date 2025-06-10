Действие ленты развивается в 2020 году во время локдауна из‑за COVID-19. Главный герой — шериф из Нью-Мексико Джо Кросс, который, разочарованный ограничениями и ситуацией в стране, решает баллотироваться на пост мэра, чтобы бросить вызов нынешнему главе городка.