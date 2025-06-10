Китайские власти запретили банкам заманивать клиентов игрушками Labubu

Власти Китая запретили местным банкам заманивать клиентов фигурками Labubu и другими подарками. Об этом пишет Bloomberg.
Запрет ввели после акции Ping An Bank. В нескольких городах он предлагал Labubu новым вкладчикам, готовым разместить 50 тыс. юаней (около 420 тыс. рублей) на три месяца. Национальное управление финансового регулирования попросило организации воздержаться от подобного привлечения вкладчиков и удалить рекламные материалы о них.
Банкам теперь нельзя предлагать бесплатные товары (рис, мелкая бытовая техника и другие подарки) потенциальным клиентам. По мнению властей, это приводит к росту расходов кредитных организаций и снижает их рентабельность.
Игрушка стала новым трендом этой весной. На Wildberries за первые две недели мая объем продаж Labubu превысил 2,5 млн руб. «Афиша Daily» рассказывала, откуда взялся хайп и чем можно обвесить сумку, кроме Labubu.