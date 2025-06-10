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Суд выдал Тейлор Свифт ордер против мужчины, который называл ее матерью своего ребенка

Фото: Matt Winkelmeyer/Getty Images

Суд запретил сталкеру приближаться к Тейлор Свифт. Об этом сообщает The Guardian.

45-летний Брайан Джейсон Вагнер из Колорадо преследовал Свифт с июля 2024 года. Мужчина несколько раз приезжал к ее дому в Лос-Анджелесе. По словам певицы, каждый раз он говорил, что живет в особняке и встречается с артисткой. Более того, сталкер утверждал, что Свифт — мать его сына.

Один раз Вагнер пришел в дом со стеклянной бутылкой, которую, по словам Свифт, «можно было использовать в качестве оружия». Поп-звезда отметила, что эти визиты заставили ее «опасаться за свою безопасность и безопасность семьи», и подала на назойливого поклонника в суд.

Тот временно запретил фанату приближаться к Тейлор Свифт на расстояние ближе 100 метров. Повторное заседание по делу состоится 30 июня.

Свифт не первый раз становится жертвой преследователей. В 2020 году суд приговорил к 2,5 года заключения жителя города Остин штата Техас Эрика Суорбрика. Он отправил около 40 писем лейблу Big Machine Records, на который была подписана Тейлор Свифт, где просил представить его певице. С каждым новым письмом мужчина становился агрессивнее и использовал все больше угроз. Однажды его арестовали у офиса, но отпустили — после этого Суорбрик обещал «убить и изнасиловать» Тейлор Свифт, а также покончить с собой на глазах у руководства лейбла.

В начале 2024 года Дэвид Кроу пытался проникнуть в квартиру Свифт в Нью-Йорке 30 раз. Уголовное дело против сталкера в конечном итоге прекратили, после того как Кроу признали психически невменяемым и поместили в психбольницу.

Летом того же года в Германии задержали 34-летнего американца, который на концерте певицы высказывал угрозы в адрес Тейлор Свифт и ее бойфренда, игрока в американский футбол Трэвиса Келси. Сталкера арестовали.

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