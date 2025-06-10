Суд выдал Тейлор Свифт ордер против мужчины, который называл ее матерью своего ребенка

Свифт не первый раз становится жертвой преследователей. В 2020 году суд приговорил к 2,5 года заключения жителя города Остин штата Техас Эрика Суорбрика. Он отправил около 40 писем лейблу Big Machine Records, на который была подписана Тейлор Свифт, где просил представить его певице. С каждым новым письмом мужчина становился агрессивнее и использовал все больше угроз. Однажды его арестовали у офиса, но отпустили — после этого Суорбрик обещал «убить и изнасиловать» Тейлор Свифт, а также покончить с собой на глазах у руководства лейбла.