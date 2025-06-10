«Афиша Рестораны» и Ryatico открыли в Сочи секретный бар в формате спикизи

Со 2 по 7 июня 2025 года в Сочи прошел юбилейный гастрономический фестиваль Gastreet International Restaurant Show.
Специально к событию «Афиша Рестораны» и компания Ryatico представили уникальный проект — японский Secret Bar, спрятанный в двух номерах отеля Panorama. Он был оформлен в стиле японского минимализма. Атмосферу создавали диджей-сеты с азиатской музыкой, полумрак и аутентичная эстетика.
В меню были представлены азиатские авторские коктейли, снеки и даже утренний рассол, а в программе — выступление спикера Gastreet, владельца и бренд-шефа саке-бара Takadaya Кадзухико Кидзима и амбассадора Ryatico в роли саке-сомелье Романа Визе из Good Carma Group.
Среди посетителей Secret Bar были Евгений Гришковец, основатели Gastreet Дмитрий Левицкий и Евгения Суфиянова, Лариса Невидайло (собственник ресторанной компании «Максим»), Евгений Реймер (Milimon Family), Игорь Зернов (El copitas, Follow the Rabbits), Иван Глушков («Соль»), Мария Тюменёва («Аппетитный маркетинг»), Вадим Зуйков и Наталья Савинская, Никанор Вейра (Olluco), Том Халхин (Maya), Екатерина Киселева (журнал Bones, CEO издательства «Река»).