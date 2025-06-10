Пэрис Хилтон снимет фильм о концерте «Infinite Icon»

В марте этого года Хилтон запустила тру-крайм-подкаст «Моя подруга Дейзи». Он рассказывает о 19-летней девушке Дейзи Де Ла О, которую убили в 2021 году. Виновника поймали благодаря сыщикам-любителям из тиктока. В подкасте ведущая рассуждает, как проходило расследование убийства Де Ла О, что в нем пошло не так, как дело о смерти Дейзи стало вирусным и почему близкие жертв преступлений все чаще обращаются к соцсетям в поисках правосудия.