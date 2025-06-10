Пэрис Хилтон снимет фильм о концерте «Infinite Icon»

Светская львица и артистка Пэрис Хилтон снимет полнометражный документальный фильм «Infinite Icon». Об этом сообщает Variety.
Картина расскажет о создании одноименного альбома певицы, который вышел в 2024 году, и будет посвящена роли музыки в жизни Хилтон. Зрители увидят много архивных кадров, редкие интервью, а также записи с концертов и репетиций.
«Фильм покажет путь Хилтон через личные трудности, преодоление внутренних барьеров и эмоциональные потрясения, которые сформировали ее. Он также продемонстрирует, как музыка помогла Пэрис выжить, исцелиться и стать иконой поп-культуры, которой она является сегодня», — говорится в анонсе.
Производством займется продюсерская компания Хилтон 11:11 Media. Релиз запланирован на начало 2026 года.
В 2020 году Хилтон выпустила на ютубе документальный фильм «This Is Paris». В нем телеведущая рассказала об эмоциональном и физическом насилии, которому она подверглась в школах-интернатах, когда была подростком. Лента собрала более 80 млн просмотров.
В марте этого года Хилтон запустила тру-крайм-подкаст «Моя подруга Дейзи». Он рассказывает о 19-летней девушке Дейзи Де Ла О, которую убили в 2021 году. Виновника поймали благодаря сыщикам-любителям из тиктока. В подкасте ведущая рассуждает, как проходило расследование убийства Де Ла О, что в нем пошло не так, как дело о смерти Дейзи стало вирусным и почему близкие жертв преступлений все чаще обращаются к соцсетям в поисках правосудия.