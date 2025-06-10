В России пройдут спецпоказы мультфильма «Сказания Земноморья» Горо Миядзаки

RWV Film выпустит в российский прокат анимационный фильм «Сказания Земноморья», ставший режиссерским дебютом Горо Миядзаки — сына Хаяо Миядзаки. Об этом «Афише Daily» рассказали в кинокомпании.
Премьерные показы стартуют с 13 июня более чем в 30 городах. Среди них — Москва, Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Белгород, Волгоград, Вологда, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Саратов, Пермь, Тула, Челябинск и Ярославль.
«Сказания Земноморья» — это экранизация культовой фэнтези-саги американской писательницы Урсулы Ле Гуин, созданная студией Ghibli. Мировая премьера фильма состоялась в 2006 году на Венецианском кинофестивале.
«Мир Земноморья охвачен хаосом — равновесие нарушено, и драконы неожиданно появляются на территории людей. Верховный маг Гед и беглый принц Аррен отправляются в путешествие, чтобы восстановить порядок. На их пути — тайны жизни и смерти, древняя магия и судьбоносные встречи, способные изменить весь мир», — гласит синопсис.