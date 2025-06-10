В Благовещенске на госдолжность назначили искусственный интеллект

ИИ-ассистент заработал в аппарате бизнес-омбудсмена Благовещенска Игоря Радченко. Об этом пишет «Амурская правда».
Ассистент работает на базе генеративных нейросетей (GigaChat и DeepSeek). ИИ анализирует поступившее обращение и создает оптимальный алгоритм действий для уполномоченного, помогает написать письмо или составить иск в суд. Время обработки жалоб в аппарате сократилось с двух дней до одного часа. В прошлом году из аппарата в Арбитражный суд направили 19 заявлений, а за 6 месяцев 2025 года — уже 30. Это может быть первым подобным случаем использования ИИ чиновниками в России.
«Использование генеративных нейросетей — это не прихоть, а единственный выход из ситуации. Предлагаемая нами для юриста заработная плата уступает рыночной вдвое. В таких условиях каждые 6—8 месяцев мы теряли специалиста и начинали поиск заново», — раcсказал Игорь Радченко. Сотрудника, которого заменил искусственный интеллект, не уволили. Его перевели на аналогичную должность в Общественной палате.
Недавно The Washington Post разрешил авторам-любителям публиковать статьи, созданные с помощью ИИ. Нейросеть будет подсказывать, как развивать текст, и задавать автору наводящие вопросы.