В Благовещенске на госдолжность назначили искусственный интеллект

Ассистент работает на базе генеративных нейросетей (GigaChat и DeepSeek). ИИ анализирует поступившее обращение и создает оптимальный алгоритм действий для уполномоченного, помогает написать письмо или составить иск в суд. Время обработки жалоб в аппарате сократилось с двух дней до одного часа. В прошлом году из аппарата в Арбитражный суд направили 19 заявлений, а за 6 месяцев 2025 года — уже 30. Это может быть первым подобным случаем использования ИИ чиновниками в России.