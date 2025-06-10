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«Аэрофлот» и Miks Karting Academy начали сотрудничество в развитии детского автоспорта

Фото: пресс-служба «Аэрофлота»

«Аэрофлот» заключил соглашение о сотрудничестве с профессиональной детской академией картинга Miks Karting Academy и стал официальным спонсором летнего турнира для юных спортсменов. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе авиакомпании.

В честь начала сотрудничества воздушный перевозчик и картинг-центр организовали любительский турнир по картингу «Кубок Аэрофлот/Miks Юниор», состоящий из четырех этапов:

• 10 июня — стартовый этап;
• 8 июля — второй этап;
• 29 июля — третий этап;
• 31 августа — четвертый этап.

Торжественное открытие турнира состоялось 10 июня. На мероприятии присутствовали сотрудники группы «Аэрофлот», представители СМИ и блогеры, которые вместе со своими детьми стали участниками демонстрационных заездов на картодроме Miks Karting.

«Аэрофлот» и детская академия картинга Miks Karting Academy объединились, чтобы поддержать молодых спортсменов и сделать автоспорт более популярным среди молодежи. Они будут вместе проводить спортивные и образовательные мероприятия, а также развивать инфраструктуру для подготовки нового поколения гонщиков.

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