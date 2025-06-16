Фигуристка Анна Щербакова и балерина Мария Кошкарева выпустили ролик о героине Genshin Impact

В видео фигуристка и балерина через смесь спорта и танца раскрывают конфликт между внутренними переживаниями и внешней реальностью героини. Через параллельный нарратив зритель наблюдает ее преображение: от молчаливого и скованного холодом воина к сильнейшей и уверенной версии себя, готовой встретить неизвестность.