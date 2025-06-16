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Фигуристка Анна Щербакова и балерина Мария Кошкарева выпустили ролик о героине Genshin Impact

Фото: Анна Щербакова/VK

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова и солистка балета Большого театра Мария Кошкарева создали креативное видео, вдохновленное образом Скирк — одного из самых ожидаемых персонажей Genshin Impact.

Их совместная работа представляет собой творческую интерпретацию образа этой загадочной владелицы меча. Героиня станет доступна игрокам 18 июня в патче 5.7.

В видео фигуристка и балерина через смесь спорта и танца раскрывают конфликт между внутренними переживаниями и внешней реальностью героини. Через параллельный нарратив зритель наблюдает ее преображение: от молчаливого и скованного холодом воина к сильнейшей и уверенной версии себя, готовой встретить неизвестность.

«Будущее складывается из множества шагов через испытания, преодоление, усилия. Внутри нас сталкиваются разные стороны личности. И найти баланс между ними, объединив лучшее, — настоящее искусство», — пояснила олимпийская чемпионка.

Вскоре после анонса Cкирк стала одним из самых обсуждаемых персонажей Genshin Impact. 5-звездная мечница живет в Бездне и владеет стихией Крио, а также известна как загадочная наставница Тартальи и ученица падшего рыцаря Сурталоги, Гнусного. В обновлении Genshin Impact 5.7 эта воительница будет сражаться вместе с игроками, принимая новые вызовы и отправляясь в захватывающие приключения.

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