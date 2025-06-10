В Москве появилась услуга «свидание с редфлагом»

За ужин на свидании должна заплатить девушка, потому что он «сейчас на мели». Также мужчина может признаться в долгах, часто упоминать о своей маме и демонстрировать приступы ревности к официанту. Услугу предлагает пранк-агентство «Белая спина». Она стоит 35 тыс. рублей.