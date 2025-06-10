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В Москве появилась услуга «свидание с редфлагом»

Фото: René Ranisch/Unsplash

В Москве девушкам предлагают сходить на свидание с редфлагом, которое продемонстрирует типичные тревожные сигналы в отношениях. Об этом пишет «Москвич Mag».

«Предполагается, что после такого вечера нынешний партнер покажется не таким уж несносным», — отмечает издание. Сценарий свидания включает демонстрацию всех классических редфлагов: спутник может опоздать, прийти в поношенных джинсах, зачитать стихи собственного сочинения, внезапно позвонить бывшей, показать пассивную агрессию и произнести неловкие комплименты.

За ужин на свидании должна заплатить девушка, потому что он «сейчас на мели». Также мужчина может признаться в долгах, часто упоминать о своей маме и демонстрировать приступы ревности к официанту. Услугу предлагает пранк-агентство «Белая спина». Она стоит 35 тыс. рублей.

Агентство также может пригнать к дому человека, над которым хотят подшутить заказчики, настоящий БТР с двумя бойцами, которые перекроют двор под предлогом учений. А за 1 млн рублей — организовать прыжок с тарзанкой с Останкинской телебашни.

«VK Знакомства» ранее выяснили, какие темы вызывают у россиян наибольший дискомфорт на первом свидании. Чаще всего напряжение возникает при обсуждении личных финансов (35%), прошлых отношений (24%) и политических или религиозных взглядов (21%). Другими неудобными темами стали вопросы о личном здоровье (18%) и планы на создание семьи (15%).

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