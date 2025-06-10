Вышел новый трейлер сериала «Железное сердце» от Marvel

Сюжет развернется после событий фильма «Черная Пантера: Ваканда навеки», когда гениальная юная изобретательница Рири Уильямс возвращается в родной Чикаго с намерением оставить след в мире. Однако ее путь к успеху осложняется столкновением с магическим противником — Паркером Роббинсом, он же Капюшон.