Вышел новый трейлер сериала «Железное сердце» от Marvel

Marvel представила новый трейлер сериала «Железное сердце». Его премьера состоится на Disney+ уже 24 июня.
Сюжет развернется после событий фильма «Черная Пантера: Ваканда навеки», когда гениальная юная изобретательница Рири Уильямс возвращается в родной Чикаго с намерением оставить след в мире. Однако ее путь к успеху осложняется столкновением с магическим противником — Паркером Роббинсом, он же Капюшон.
«Молодая гениальная изобретательница Рири Уильямс, решившая оставить свой след в истории, возвращается в родной Чикаго. Ее уникальный подход к созданию костюмов в духе Железного человека вызывает восхищение, но в погоне за мечтой она сталкивается с загадочным и харизматичным Паркером Роббинсом», — гласит синопсис.
Главные роли исполнили Доминик Торн и Энтони Рамос. В актерский состав также вошли Лирик Росс, Олден Эренрайк, Риган Алия, Мэнни Монтана, Мэттью Илэм и Анджи Уайт. Шоураннером проекта стала Чинака Ходж, а режиссерами эпизодов — Сэм Бейли и Анджела Барнс.