Миллионы скучных людей со всего мира объединились в «клуб душнил»

Миллионы людей со всего мира стали участниками международного клуба «скучных мужчин» The Dull Men’s Club. Об этом сообщает The Guardian.
Сообщество в начале 1980-х годов организовал житель Нью-Йорка Гровер Клик. Однажды он вместе с друзьями сидел в спортивном клубе и читал журнальные статьи о боксе, фехтовании, дзюдо и борьбе.
«Один из моих приятелей сказал: „Чувак, мы ничем таким не занимаемся“», — сказал Клик.
В качестве шутки они основали The Dull Men’s Club, в котором участвовали в очень глупых и скучных мероприятиях. Например, приятели арендовали туристический автобус, но вместо экскурсии выслушали лекцию о давлении шин. В 1996 году, когда Клик переехал в Великобританию, его племянник предложил создать сайт для клуба «скучных мужчин».
За 30 лет Клик нарастил огромное комьюнити душнил в фейсбуке*: сейчас в сообществе уже почти два миллиона участников. Люди делятся историями из повседневной жизни, обсуждают заурядные темы и соревнуются, кто скучнее. Участники спорят о скорости работы дворников, вешалках для одежды, почтовых ящиках и неделями выясняют, как правильно вешать рулон туалетной бумаги. При этом эмоции, эмодзи и яркие формулировки в клубе под запретом.
«Это место для необычных хобби, неясных увлечений, изучения мелких, обычных вещей. Это место, где празднуют обыденное, повседневное. Быть одновременно скучным и забавным — это целое искусство», — отмечает основатель сообщества зануд.
Участники следуют девизу клуба. Так, покойный Джон Ричардс основал Общество защиты апострофа, а 94-летний Ли Максвелл отреставрировал 1400 старинных стиральных машин, которыми никто никогда не воспользуется. 85-летний Эндрю МакКин из Австралии, который переехал в дом престарелых, и вовсе нашел благодаря комьюнити преданных фанатов. Он пишет о том, как сидит на скамейке в парке, а также о старении и «медленном течении жизни».
«То, что они [скучные мужчины] делают, в Японии называется икигай. Это дает ощущение цели, мотивирующей силы. Наш клуб — причина выпрыгивать из постели по утрам», — написал Клик в своем введении к календарю Dull Men’s Club на 2024 год.
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