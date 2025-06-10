Миллионы скучных людей со всего мира объединились в «клуб душнил»

За 30 лет Клик нарастил огромное комьюнити душнил в фейсбуке*: сейчас в сообществе уже почти два миллиона участников. Люди делятся историями из повседневной жизни, обсуждают заурядные темы и соревнуются, кто скучнее. Участники спорят о скорости работы дворников, вешалках для одежды, почтовых ящиках и неделями выясняют, как правильно вешать рулон туалетной бумаги. При этом эмоции, эмодзи и яркие формулировки в клубе под запретом.