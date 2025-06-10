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Российские бренды одежды закрыли 232 магазина за год

Фото: Fujiphilm/Unsplash

С апреля 2024 года по март 2025-го закрылись 232 магазина российских брендов одежды. Об этом сообщила руководитель аналитической группы РБК Инга Микаелян на «Неделе российского ритейла».

В статистике учитывались сети, у которых больше трех магазинов. Всего таких магазинов сейчас 17 414. В предшествующие периоды российские сети, наоборот, расширялись: с февраля 2022 года по апрель 2023 года прибавилось 976 магазинов, затем по апрель 2024 года — еще 409. Предыдущий рост происходил за счет покидавших рынок международных сетей, закрывших 2870 магазинов. По данным «РБК Исследования рынков», ушли 115 международных ретейлеров, среди которых Inditex, H&M, LPP, adidas, Uniqlo и другие.

Российские бренды одежды замещали как ушедший ассортимент, так и освободившиеся площади. Крупные российские бренды смогли сделать «гигантский рынок» после ухода международных, считает аналитик. В прошлом году оборот Melon Fashion Group вырос на 33%, Lime — на 66%, Henderson — на 25%.

Союз торговых центров (СТЦ) в феврале предложил Uniqlo, H&M и Inditex вернуться в Россию. «Несмотря на то что сейчас во многих местах произошло замещение на другие бренды, в том числе Melon Fashion (Zarina, Befree), Gloria Jeans, Lime, не все они работают успешно, например, мимикрировавший под Uniqlo бренд Just Clothes закрывает точки», ― отметил вице-президент СТЦ Павел Люлин.

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