Российские бренды одежды закрыли 232 магазина за год

В статистике учитывались сети, у которых больше трех магазинов. Всего таких магазинов сейчас 17 414. В предшествующие периоды российские сети, наоборот, расширялись: с февраля 2022 года по апрель 2023 года прибавилось 976 магазинов, затем по апрель 2024 года — еще 409. Предыдущий рост происходил за счет покидавших рынок международных сетей, закрывших 2870 магазинов. По данным «РБК Исследования рынков», ушли 115 международных ретейлеров, среди которых Inditex, H&M, LPP, adidas, Uniqlo и другие.