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Россияне все чаще заменяют психологов нейросетями и гороскопами

Фото: Nik Shuliahin / Unsplash

Россияне все чаще ищут поддержку в технологиях и эзотерике вместо традиционной психотерапии. Об этом говорят результаты исследования сервиса психологической помощи «Ясно» и и рекрутинговой платформы HeadHunter.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян 18-55 лет

Данные свидетельствуют: 80% опрошенных предпочитают справляться с трудностями в одиночку через спорт, хобби или «бытовые привычки». Лишь 43% советуются с друзьями, а к профессиональным психологам обращаются только 10%. При этом 8% обсуждают проблемы с ИИ, 3% сверяются с гороскопами, а 1% консультируются с тарологами.

Главные причины выбора альтернатив: доступность и низкие затраты (37%) или восприятие их как легкого развлечения (около трети). Однако 12% респондентов всерьез считают, что «алгоритмы социальных сетей, ИИ и натальные карты астрологов «понимают» их лучше людей. Эта вера особенно сильна среди молодежи 18-24 лет (15%), тогда как среди старшего поколения эффективным такой способ считают лишь 7%

Исследование выявило гендерные различия: к психотерапии положительно относятся более половины женщин и лишь 32% мужчин. При этом женщины чаще обращаются к альтернативным методам (астрология, ИИ, соцсети) как при рабочих проблемах (13% против 10% у мужчин), так и при личных переживаниях (12% против 11%).

Среди ценителей психотерапии 44% ценят индивидуальный подход, 43% — долгосрочные решения, а каждый третий — живой диалог с эмпатичным специалистом. Главным барьером остается стоимость услуг (39%), особенно для женщин (45%) и молодежи 18-24 лет (51%). 23% не знают, как выбрать специалиста, а 16% не доверяют незнакомцам. Стимулами к терапии служат доступные цены (23%), кризисные ситуации (18%) и рекомендации (12%), но 21% уверен, что ничто не заставит их обратиться к терапевту.

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