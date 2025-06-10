Россияне все чаще заменяют психологов нейросетями и гороскопами

Данные свидетельствуют: 80% опрошенных предпочитают справляться с трудностями в одиночку через спорт, хобби или «бытовые привычки». Лишь 43% советуются с друзьями, а к профессиональным психологам обращаются только 10%. При этом 8% обсуждают проблемы с ИИ, 3% сверяются с гороскопами, а 1% консультируются с тарологами.