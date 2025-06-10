В Брализии мальчик приручил свинью и теперь каждый день ездит на ней в школу

В Бразилии 9-летний мальчик Гутиньо Роша приручил свинью и теперь использует ее вместо транспорта, чтобы ездить на ней в школу. Об этом сообщает What’s Jam.
Многодетная семья ребенка живет в селе. По словам мамы школьника Аны Паулы, ее сын всегда любил играть с животными и заботиться о них. Он хотел быть похожим на братьев, которые ездили верхом на животных, пасли скот и выгоняли его из загона.
Гутиньо Роша приручил свинью, которая позволяет мальчику сидеть у себя на спине. Животное доставляет мальчика в учебное заведение всего за минуту. Парнокопытное настолько быстрое, что получило кличку Фогети, что переводится с бразильского как «ракета». Ради безопасности перед каждой поездкой ребенок надевает мотоциклетный шлем.
Помимо свиньи бразилец дрессирует ослов и коров. Видео Роши набирают тысячи просмотров в соцсетях.
В январе житель подмосковного города Дмитрова приручил дикого лося. Он назвал его Лехой и кормил его капустой.