Сидни Суини набрала почти 15 килограмм для роли боксерши Кристи Мартин. Об изменениях своего тела она рассказала журналу W.
«Я присоединилась к проекту, чтобы сыграть Кристи, и у меня было около трех с половиной месяцев на подготовку. Я начала больше есть, у меня был час силовых тренировок утром и вечером, а днем два часа кикбоксинга», — отметила актриса.
По словам звезды, в итоге она набрала около 14 килограмм и стала чувствовать себя совершенно иначе после месяцев интенсивных занятий.
«Мое тело стало совершенно другим. Я перестала влезать в старую одежду. Обычно я ношу 23-й размер джинсов, а тут носила 27-й. Моя грудь стала больше. И моя попа стала огромной. Это было безумие! Я была в шоке. Но это было потрясающе: я чувствовала себя такой сильной, просто невероятно сильной», — добавила Суини.
Суини играет Мартин в пока безымянном спортивном байопике режиссера Дэвида Мишо. Фильм расскажет о восхождении звезды бокса, ставшей самой известной американкой на ринге в 1990-х годах.
Мартин выступала на профессиональном ринге с 1989 по 2012 год и завоевала титул чемпионки мира в полусреднем весе в 2009 году. В 2010 году она пережила покушение на убийство со стороны своего мужа Джеймса Мартина, который нанес ей множественные ножевые ранения и выстрелил в нее в их доме во Флориде. В 2012 году он был осужден за покушение на убийство второй степени и приговорен к 25 годам лишения свободы.
В октябре 2024 года Суини делилась фотографиями в образе Мартин: «Последние несколько месяцев я полностью погрузилась в тренировки, чтобы воплотить историю невероятной женщины — настоящей чемпионки, бившейся как на ринге, так и за его пределами. Ее путь — свидетельство стойкости, силы и надежды. Для меня честь воплотить ее на экране и поделиться ее мощной историей со всеми вами».