Чад Стахелски был против камео Джона Уика в «Балерине»

«Этого не было в первоначальном сценарии. Честно говоря, я был против. Но я вижу пользу, ведь мы хотели помочь [режиссеру Лену Уайзману]. Мы только что выпустили „Джона Уика-4“, и фильм имел огромный успех. Уайзман не мог вернуться к модели первого „Джона Уика“, снять небольшую независимую картину за 18 млн долларов и надеяться на рост аудитории» , — объяснил Стахелски.