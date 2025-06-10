Чад Стахелски был против камео Джона Уика в «Балерине»

Джона Уика не было в изначальном сценарии «Балерины». Об этом режиссер квадрологии о киллере Чад Стахелски рассказал в интервью The Hollywood Reporter.
По словам постановщика, он был против появления героя Киану Ривза в картине, но потом признал, что камео необходимо для привлечения внимания фанатов к фильму.
«Этого не было в первоначальном сценарии. Честно говоря, я был против. Но я вижу пользу, ведь мы хотели помочь [режиссеру Лену Уайзману]. Мы только что выпустили „Джона Уика-4“, и фильм имел огромный успех. Уайзман не мог вернуться к модели первого „Джона Уика“, снять небольшую независимую картину за 18 млн долларов и надеяться на рост аудитории» , — объяснил Стахелски.
«Чтобы остаться в той же игре, нужно дать ему шанс побороться. И самый простой способ передать это — по крайней мере, с точки зрения студии — включить Уика в 'Балерину' в специальной временной линии», — добавил режиссер.
Несмотря на камео Ривза и подзаголовок «Из вселенной Джона Уика» на постерах, стартовые сборы «Балерины» оказались ниже ожиданий. В первые выходные лента принесла в кинотеатры 51 млн долларов по всему миру при бюджете в 80 млн. В то же время авторы фильма заранее отбили большую часть потраченных средств благодаря сделкам с дистрибьюторами.
Стахелски также подтвердил, что в будущих спин-оффах, например в проекте о слепом убийце Кейне с Донни Йеном, Джон Уик не появится: «В спин-оффе про Донни Йена нет персонажа Джона Уика. Там есть Донни Йен, и он снимет оду фильмам о кунг-фу. Если „Джон Уик-1“ отсылался к Чарльзу Бронсону и Ли Марвину, то его фильм вдохновлен работами Чоу Юньфата, Джона Ву и Вонга Карвая. Я думаю, эту идею будет немного легче донести до аудитории, потому что все любят этот поджанр».