Послушать бизнесменов, узнать о профессиях будущего, собрать инвестпортфель: чем заняться на Т-дворе

На главной сцене можно будет послушать, как выбрать лучший момент для старта бизнеса, узнать у предпринимателя, инвестора, сооснователя CarPrice и CarMoney Эдуарда Гуриновича, что бы он сделал иначе, запуская бизнес сейчас. Начинающим предпринимателям также расскажут, как принимать бизнес-решения на основе трендов, как создаются хайп-продукты и каким будет бизнес после 2030 года. Эксперты и популярные блогеры обсудят громкие налоговые дела последних лет и дадут советы, как блогерам вести бухгалтерский учет «вбелую».