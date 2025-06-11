Послушать бизнесменов, узнать о профессиях будущего, собрать инвестпортфель: чем заняться на Т-дворе

С 19 по 21 июня на площадке Никольских рядов в Петербурге пройдет Т-Двор — бесплатный летний фестиваль под открытым небом. Организаторы поделились с «Афишей Daily» программой этого года.
Площадка Т-Двора будет представлять собой переосмысленный петербургский двор со всеми дворовыми элементами, знакомыми многим с детства. Гости смогут послушать лекцию в специальной зоне «ДК „Рассвет“», подслушать разговоры бабушек на лавке, покрутить интерактивный мангал, половить солнечных зайчиков и многое другое.
19 июня на протяжении всего дня гостей ждут около 20 выступлений успешных владельцев бизнеса. Программа дня разделена на два потока: для начинающих и опытных предпринимателей.
На главной сцене можно будет послушать, как выбрать лучший момент для старта бизнеса, узнать у предпринимателя, инвестора, сооснователя CarPrice и CarMoney Эдуарда Гуриновича, что бы он сделал иначе, запуская бизнес сейчас. Начинающим предпринимателям также расскажут, как принимать бизнес-решения на основе трендов, как создаются хайп-продукты и каким будет бизнес после 2030 года. Эксперты и популярные блогеры обсудят громкие налоговые дела последних лет и дадут советы, как блогерам вести бухгалтерский учет «вбелую».
На второй сцене, «ДК „Рассвет“», рассчитанной на опытных предпринимателей, расскажут лайфхаки для роста и масштабирования бизнеса. Участники узнают о личном опыте предпринимателей, которые прошли путь от «палатки на рынке» до списков крупнейших компаний страны.
Директор по электронной коммерции Т-Банка Илья Кретов вместе с предпринимателем и основателем маркетплейса цветов и подарков Flowwow Андреем Макеевым обсудят технологии и новый подход к маркетингу и продажам для роста бизнеса, а также тренды и новые точки роста. НR-эксперт и руководитель проектов hh.ru Елена Лондарь поможет прокачать навыки найма представителей разных поколений — X, Y, Z — и построить «плюс-вайб-команды». Также гостей ждут истории преодоления кризисов и советы, как их не допустить в своем бизнесе, готовые ИИ-лайфхаки, которые помогут повысить лояльность клиентов и продажи.
В числе других приглашенных спикеров: основатель и президент компаний «Персона» и «Бьюти лаб» Игорь Стоянов, адвокат и управляющий партнер адвокатского бюро KALOY.RU Калой Ахильгов, co-founder Setters, Setters Education и Setters Media Евгений Давыдов, founder & CEO TalentLab Алена Владимирская, директор «Яков и Партнеры» Марина Дорохова, соосновательница бренда лимонадов «Река», блогер и ведущая Ксения Дукалис и многие другие.
Кроме этого, в День бизнеса гостей ждет Pulse Coffee Rave — утренний рейв с чашкой кофе, большое количество интерактива и бизнес-питчинг 2.0, победитель которого сможет получить 500 тыс. рублей на запуск и развитие собственного бизнеса. В программе — дискуссии, CEO talks, кейс-стади и бизнес-аффирмации.
20 июня программа рассчитана для школьников, студентов, их родителей, преподавателей и всех, кто учится и обучает других. День начнется с Pulse Coffee Rave, а также открытой тренировки по йоге.
На главной сцене пройдут обсуждения в направлении Lifelong Learning — об обучении на протяжении всей жизни. Присутствующие смогут узнать, как работать с поколением Альфа и что нужно знать о цифровой этике, послушают советы блогера, учителя Нины Зверевой и семейного психолога-консультанта Екатерины Шрейнер о том, как помочь ребенку найти свой путь. В течение дня здесь также пройдет шоу научных экспериментов с участием видеоблогера и изобретателя, основателя ютуб-канала SuperCrastan Дани Крастера.
Кроме того, гостей ждет живая дискуссия, которая разрушит мифы о границах интеллекта. Спикерами станут физик-теоретик, профессор МФТИ и МИФИ Алексей Федоров и филолог, блогер, автор ютуб-канала «Филолог всея Руси» Юлия Афонина. Эксперты подискутируют о том, предопределены ли возможности человека в освоении точных наук, а также разберут стереотипы о складе ума, которые мешают людям развиваться.
Во второй день на фестивале пройдет public talk на тему «Как попасть в эпицентр развития искусственного интеллекта и почему технологии и научные исследования — это не скучно». Спикерами выступят руководитель лаборатории исследований искусственного интеллекта T-Bank AI Research Даниил Гаврилов и руководитель RnD-направления в Автономном транспорте Яндекса Мария Голицына.
Для выпускников вузов проведут сессию с одним из ведущих техноблогеров России Сергеем Романцевым, который поделится мыслями по поводу обучения в магистратуре, в том числе в онлайн-формате. Блогер выяснит, стоит ли продолжать обучение по завершении магистратуры, или сейчас выпускникам лучше сконцентрироваться на карьере. А в конце программы пройдет кейсотека, где участники смогут попробовать себя в разных профессиях.
На сцене «ДК „Рассвет“» гостей ждут разговоры о профессиях будущего и навыках новой технологической эры. В частности, эксперты дня разберут, как будут развиваться профессии дизайнеров, ученых и бизнес-аналитиков. В числе приглашенных спикеров — летчик-космонавт, Герой России Сергей Авдеев, продуктовый дизайнер и блогер Александр Лыгин, founder и CEO проекта «Щелочь» Борис Шилин и другие представители индустрии.
Помимо этого, Центральный университет организует на площадке воркшоп, посвященный олимпиадному движению в университете. Секция будет полезна школьникам и студентам, которые только делают первые шаги в олимпиадах или уже занимаются профессионально, и их родителям. Тренеры и участники международных соревнований по искусственному интеллекту, программированию и математике поделятся с гостями своим опытом. К числу спикеров присоединятся тренеры школьной сборной России, которая одержала победу на первой Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Болгарии в 2024 году.
В этот же день, 20 июня, пройдет трэп-вечеринка с хедлайнером Toxis, на разогреве и афтепати — музыкальный критик и диджей Коля Редькин.
21 июня на главной сцене пройдут лекции и дискуссии о том, как сформировать базу для финансовой свободы. Гостям раскроют способы приумножения дохода — популярные и не очень: например, лайфхаки для инвесторов с разным уровнем достатка, налоговые вычеты, реинвестирование денег.
СЕО «Вредный инвестор» Назар Щетинин поделится опытом фактчекинга и расскажет, как настроить контент-фильтр, чтобы больше зарабатывать. Founder WALL STREET PRO Дмитрий Черемушкин вместе с популярными блогерами соцсети для инвесторов Пульс устроит «прожарку» инвестиционным стратегиям гостей, а автор бестселлера «Хулиномика» Алексей Марков расскажет, как хеджировать риски, разберет сценарии инвестирования в 2025 году и реакции на глобальные события в мире. Главы публичных компаний — CEO Циан Дмитрий Григорьев и CEO Группы Arenadata Максим Пустовой — поделятся своими бизнес-результатами и планами.
В прямом эфире эксперты также соберут идеальный инвестпортфель на 100 тыс. рублей для российского певца, артиста, гедониста и шоумена Прохора Шаляпина и помогут ему обрести финансовую независимость.
Гости дня узнают, как работает первый в России легальный инструмент для инвестиций в биткоин, арт-токены и другие смарт-активы — о них расскажет глава ЦФА-платформы Т-Технологий Алексей Илясов. А управляющий партнер компании RizzGo, ранее GR-директор криптобиржи Binance в РФ и СНГ, ранее глава департамента ЦБ РФ Ольга Гончарова и CEO BitOK Дмитрий Мачихин обсудят, чего ждать дальше от рынка криптовалют.
На сцене «ДК „Рассвет“» будут представлены практические кейсы и стратегии от успешных инвесторов, которые помогают зарабатывать при любых условиях рынка. Опытом поделится трейдер, инвестблогер, автор проекта Vadya93, основатель школы «Учебник спекулянта» Владислав Деркач, управляющий активами, соведущий проекта «Вредный инвестор» Мурад Агаев и многие другие.
В программу также войдут публичные дискуссии и мастер-классы. Кроме этого, на площадке пройдет прямой эфир легендарного шоу об инвестициях и экономике «Деньги не спят», ведущий — самый популярный трейдер России Василий Олейник.
Музыкальными событиями третьего дня Т-Двора станут концерт группы «Танцы минус» и рок-н-ролл-вечер с Дианой Арбениной и «Ночными снайперами».
Все дни фестиваля будет работать приемная комиссия Центрального университета: на площадке можно будет проконсультироваться по программам обучения и вопросам поступления. Здесь же пройдет дискуссия Talentbusters о том, почему вузам и работодателям стоит объединяться для подготовки высококвалифицированных кадров и как происходит поиск талантов. Об этом расскажут ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич и другие ректоры ведущих вузов страны, в числе которых МФТИ и МИФИ.
Кроме широкой развлекательной и образовательной программы гостей Т-Двора ждут интерактивные площадки от организаторов и партнеров: Золотого Яблока, Bite, ВкусВилла, МТС Юрент, группы компаний «Холдинг Аква», Coolbrew, Eburet, Фитмоста, Буше, Бомборы, МИФ, Спортмастера, Бери заряд, Rubiscookies и GAC. Гостей ждут диджей-сеты и выступления популярных артистов (лайнап будет объявлен позже), а по утрам — тренировки от партнеров и кофе-рейвы для зажигательного начала дня.
На Т-Двор могут бесплатно попасть все клиенты Т-Банка и их родственники или друзья — необходимо только заранее зарегистрироваться на сайте, выбрав подходящий день посещения. Один билет позволяет взять с собой ребенка и одного взрослого гостя по предварительной регистрации. Также на сайте будет доступна онлайн-трансляция сессий.