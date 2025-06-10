Между Россией и КНДР вновь будут ходить поезда

Россия и КНДР возобновят прямое железнодорожное сообщение. Поезда из Пхеньяна начнут ходить в Москву и Хабаровск этим летом. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
С 17 июня курсирование начнется между Пхеньяном и Москвой, а с 19 июня — между Пхеньяном и Хабаровском. Поезда Пхеньян — Москва будут ходить два раза в месяц: из Пхеньяна — 3 и 17 числа каждого месяца с прибытием в Москву 11 и 25 числа, а из Москвы — 12 и 26 числа каждого месяца с прибытием в столицу КНДР 20 и 4 числа соответственно.
По данным РЖД, этот железнодорожный маршрут — самый длинный беспересадочный в мире: расстояние между городами составляет более 10 тысяч км, а время в пути занимает 8 суток. Как отметили в РЖД, составы остановятся на станциях Хасан, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Киров, Кострома и других.
Сообщение с Хабаровском будет осуществляться один раз в месяц. Из столицы Северной Кореи вагоны отправятся 19 числа и прибудут в Хабаровск 21 числа. Обратно они пойдут 21 числа и вернутся в Пхеньян 23 числа. Время в пути составит чуть более двух дней.
Поезда принадлежат и управляются железными дорогами Северной Кореи. Билеты появятся в кассах за 60 дней до отправления.
Прямое сообщение между Россией и КНДР приостановили в 2020 году из‑за пандемии ковида. В феврале прошлого года в Северной Корее побывала первая за четыре года группа российских туристов — 100 человек посетили Пхеньян и горнолыжный курорт «Масикрен». В марте прошли еще две такие поездки.
После этого туроператоры отмечали рост спроса на туристические поездки в закрытую страну. В 2024 году средняя стоимость туров в КНДР доходила до 800 долларов (около 73 тыс. рублей). В эту цену входил перелет Владивосток — Пхеньян — Владивосток, проживание в отеле, услуги гида-переводчика, входные билеты в музеи по программе, транспортное обслуживание, трехразовое питание, страховка от несчастного случая. Отдельно необходимо было заплатить 5000 рублей за визу.