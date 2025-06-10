Между Россией и КНДР вновь будут ходить поезда

С 17 июня курсирование начнется между Пхеньяном и Москвой, а с 19 июня — между Пхеньяном и Хабаровском. Поезда Пхеньян — Москва будут ходить два раза в месяц: из Пхеньяна — 3 и 17 числа каждого месяца с прибытием в Москву 11 и 25 числа, а из Москвы — 12 и 26 числа каждого месяца с прибытием в столицу КНДР 20 и 4 числа соответственно.