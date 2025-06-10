Умер пионер фанк-рока Слай Стоун

По словам музыкального критика Дейва Марша в комментарии для Зала славы рок-н-ролла, коллектив пробивал не только музыкальные барьеры своего времени, но также расовые и половые. «В Sly and the Family Stone были мужчины и женщины, белые и темнокожие, и ни у кого не было четкой роли. Женщины могли играть на инструментах, а мужчины петь. Темнокожие артисты заводили зрителей, а белые — фанковали в стиле черных. Все делали нечто нехарактерное и ножиданное, зритель мог разве что ждать, чем еще его порадуют».