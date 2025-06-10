Умер пионер фанк-рока Слай Стоун

В США скончался пионер фанк-рока и лидер группы Sly and the Family Stone Слай Стоун. Об этом пишет Variety со ссылкой на близких музыканта.
Причиной смерти 82-летней легенды Вудстока стала обструктивная болезнь легких.
«После продолжительной борьбы с ХОБЛ [хронической обструктивной болезнью легких] и другими сопутствующими проблемами со здоровьем Слай мирно ушел из жизни в окружении своих троих детей, ближайшего друга и большой семьи. Хотя мы скорбим о его уходе, мы находим утешение в том, что его необычайное музыкальное наследие найдет отклик и вдохновит будущие поколения», — говорится в заявлении его родных.
Семья добавила, что Стоун «недавно завершил сценарий истории своей жизни, проект, которым мы с нетерпением хотим поделиться с миром в свое время».
Артист был известен как автор песен, продюсер, аранжировщик, вокалист, мультиинструменталист и выдающийся шоумен, вместе с Sly and the Family Stone он поднялся к вершинами американских чартов и попал в Зал славы рок-н-ролла в 1993 году. Их энергичные, часто экспериментальные синглы и альбомы соединяли передовую соул-музыку с мощью рока
Questlove, музыкант, журналист и режиссер документального фильма «Sly Lives: aka the Burden of Black Genius» назвал Стоуна создателем музыкального «алфавита»: «Мы до сих пор пользуемся его приемами. Он первым стал записывать инструменты в несколько разных аудиодорожек, пользоваться гитарной педалью, драм-машиной, писал музыку прямо в своей спальне. Мы восхваляем Стиви Уандера и Принса за эти вещи, но Слай был прототипом. Он также в одиночку возродил хип-хоп благодаря всем сэмплам, которые брали у него».
По словам музыкального критика Дейва Марша в комментарии для Зала славы рок-н-ролла, коллектив пробивал не только музыкальные барьеры своего времени, но также расовые и половые. «В Sly and the Family Stone были мужчины и женщины, белые и темнокожие, и ни у кого не было четкой роли. Женщины могли играть на инструментах, а мужчины петь. Темнокожие артисты заводили зрителей, а белые — фанковали в стиле черных. Все делали нечто нехарактерное и ножиданное, зритель мог разве что ждать, чем еще его порадуют».
Пик популярности пришелся на альбом 1969 года «Stand!» и выступление на фестивале Вудсток. Однако восхождение сменилось падением и разрушительной наркозависимостью. Альбом 1971 года «There’s a Riot Goin’ On», записанный в основном соло, достиг первого места в чартах, но группа начала распадаться. Последующие релизы имели все меньший успех.
В последующие десятилетия Стоун редко появлялся на публике, его имя чаще мелькало в полицейских сводках и судебных документах из‑за проблем с наркотиками и оружием. В 2011 году сообщалось, что он жил в фургоне. Несмотря на редкие попытки возвращения, его сольная карьера после 1982 года была незначительной.
Его новаторский звук, объединивший соул, рок, фанк и психоделию, оказал мощное влияние на Джорджа Клинтона, Принса, Майлза Дэвиса, Херби Хэнкока и бесчисленное множество хип-хоп исполнителей, широко сэмплировавших его музыку. Слай Стоун остается одной из самых значительных и трагических фигур в истории современной музыки.