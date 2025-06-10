Крису Эвансу грустит, потому что его не позвали на съемки «Мстителей»

«Да, я общаюсь с ребятами постоянно. Педро Паскаль мне все рассказывает. Мне жаль все пропускать, грустно не быть рядом с друзьями, когда они делают что‑то невероятное. И наверняка будет еще тяжелее, когда фильм выйдет, ведь я пропустил такую вечеринку», — поделился Эванс.