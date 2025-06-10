Крису Эвансу грустит, потому что его не позвали на съемки «Мстителей»

Крису Эвансу грустно из‑за пропуска съемок «Мстителей: Судный день». Об этом он рассказал в интервью ScreenRant.
Журналисты поинтересовались, общался ли актер с коллегами по киновселенной Marvel, которые задействованы в новой картине братьев Руссо
«Да, я общаюсь с ребятами постоянно. Педро Паскаль мне все рассказывает. Мне жаль все пропускать, грустно не быть рядом с друзьями, когда они делают что‑то невероятное. И наверняка будет еще тяжелее, когда фильм выйдет, ведь я пропустил такую вечеринку», — поделился Эванс.
Для съемок сразу двух новых фильмов про Мстителей киностудия собрала масштабный внушительный актерский состав. К своим ролям вернулись звезды прошлых фильмов Роберт Дауни-младший, Том Хиддлстон, Крис Хемсворт, Энтони Маки, Себастьян Стэн, Пол Радд, Лю Сыму. Также туда вошли исполнители главных ролей «Громовержцев» Флоренс Пью, Льюис Пуллман, Ханна Джон-Камен, Дэвид Харбор и Уайат Расселл. На экране появятся герои Фантастической четверки Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Эбон Мосс-Бахрах и Джозеф Куинн.
Анонс каста подтвердил появление «Людей Икс», которых сыграют Иэн Маккеллен, Патрик Стюарт, Джеймс Марсден, Ченнинг Татум, Алан Каммингс и Келси Грэммер.
Съемки новой картины продолжаются. Marvel уже успела перенести дату ее релиза на полгода. «Судный день» и «Секретные войны» выйдут в мировой прокат 18 декабря 2026 года и 17 декабря 2027 года.