Крису Эвансу грустит, потому что его не позвали на съемки «Мстителей»

Юра Борисов снимется в фильме «Деннис» — режиссерском дебюте Эмили Мортимер
Умер пионер фанк-рока Слай Стоун
Фанаты наорали на Майли Сайрус и заставили ее спеть на премьере фильма
Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону. Он заявил, что не знает, за что его арестовали в Париже
Редизайн iOS и развитие гейминга на MacBook: главное из презентации Apple
Умер писатель Фредерик Форсайт, автор книг «День шакала» и «Псы войны»
Nintendo перенесла релиз киноадаптации The Legend of Zelda на май 2027-го
Эдди Мерфи, Ева Лонгория и Пит Дэвидсон в трейлере «Ограбления»
Локс Пратт из «Повелителя мух» сыграет Драко Малфоя в сериале по «Гарри Поттеру»
HBO нашел актеров на роли Дурслей в сериале по «Гарри Поттеру»
В московском парке развлечений «Остров мечты» на аттракционе застряли 17 человек
Жительница Таиланда нашла на мусорке наличных на 367 тыс. долларов
В Gran Turismo 7 добавили первый китайский автомобиль. Им стал Xiaomi SU7 Ultra
Берти Карвел сыграет Корнелиуса Фаджа в сериале по «Гарри Поттеру»
Вышел геймплейный трейлер Clockwork Revolution ― стимпанк-RPG от создателей Wasteland
Джоди Фостер трижды отказывалась от участия в фильмах Уэса Андерсона
Вечеринка под соснами, квартирная биеннале и театр на рынке: «Выкса-фестиваль» объявил программу
Джефф Безос перекрыл улицу в Нью-Йорке, чтобы поднять мебель в свой пентхаус
Под Ростовом рыбаки встретили кенгуру в поле. Сумчатое сбежало из местного зоопарка
В Иркутске задержали россиянина с контрабандными Labubu на 46 килограмм
В России резко подорожала шаурма
Москву накроет ливень, гроза и шквалистый ветер
Стелс-экшн Militsioner выходит в стадию бета-тестирования. У игры появился новый трейлер
Uniqlo обогнал Zara и Nike по онлайн-покупкам россиян за границей
Т2 привезет на Пикник Афиши x Сбер двухэтажную бренд-зону, огромный матрас и эксклюзивные подарки
Майли Сайрус вернула право петь песни из «Ханны Монтаны»
Мэттью МакКонахи в тизере фильма «Потерянный автобус»
У «Леди Баг и Супер-Кота» появится аниме-спин-офф

Крису Эвансу грустит, потому что его не позвали на съемки «Мстителей»

Кадр: Marvel

Крису Эвансу грустно из‑за пропуска съемок «Мстителей: Судный день». Об этом он рассказал в интервью ScreenRant.

Журналисты поинтересовались, общался ли актер с коллегами по киновселенной Marvel, которые задействованы в новой картине братьев Руссо

«Да, я общаюсь с ребятами постоянно. Педро Паскаль мне все рассказывает. Мне жаль все пропускать, грустно не быть рядом с друзьями, когда они делают что‑то невероятное. И наверняка будет еще тяжелее, когда фильм выйдет, ведь я пропустил такую вечеринку», — поделился Эванс.

Для съемок сразу двух новых фильмов про Мстителей киностудия собрала масштабный внушительный актерский состав. К своим ролям вернулись звезды прошлых фильмов Роберт Дауни-младший, Том Хиддлстон, Крис Хемсворт, Энтони Маки, Себастьян Стэн, Пол Радд, Лю Сыму. Также туда вошли исполнители главных ролей «Громовержцев» Флоренс Пью, Льюис Пуллман, Ханна Джон-Камен, Дэвид Харбор и Уайат Расселл. На экране появятся герои Фантастической четверки Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Эбон Мосс-Бахрах и Джозеф Куинн.

Анонс каста подтвердил появление «Людей Икс», которых сыграют Иэн Маккеллен, Патрик Стюарт, Джеймс Марсден, Ченнинг Татум, Алан Каммингс и Келси Грэммер.

Съемки новой картины продолжаются. Marvel уже успела перенести дату ее релиза на полгода. «Судный день» и «Секретные войны» выйдут в мировой прокат 18 декабря 2026 года и 17 декабря 2027 года.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами