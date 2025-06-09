Фанаты наорали на Майли Сайрус и заставили ее спеть на премьере фильма

Фанаты наорали на Майли Сайрус на премьере фильма «Something Beautiful» и потребовали, чтоба она спела. Певица пошла на встречу поклонникам и исполнила для них песню «The Climb», сообщил Entertainment Weekly.
Первый показ картины, которая сопровождает одноименный альбом артистки, прошел на кинофестивале «Трайбека». Сайрус планировала принять участие в обсуждении ленты. Музыкальной части в программе не было.
Однако некоторые посетители мероприятия не знали об этом, поскольку купили билеты у перекупщиков. Те рекламировали кинопремьеру как часть гастрольного тура Сайрус, приуроченного к релизу новой пластинки.
В результате возмущенные фанаты певицы начали кричать прямо во время дискуссии между Майли, продюсером фильма Паносом Косматосом и режиссерами проекта Джейкобос Биксенманов и Бренданом Уолтером.
«Ты вообще собираешься петь?», — прокричала одна из поклонниц Сайрус, заметно удивив певицу своим вопросом. «Мы думали, это концерт! Мы заплатили 800 долларов!» — добавил другой гость кинопоказа.
Еще один посетитель попросил артистку исполнить «The Climb». Чтобы утихомирить толпу, Майли спела в капелла хит 2009 года, который звучал в картине «Ханна Монтана. Фильм». Фанаты присоединились и подпели звезде.
Сайрус не стала комментировать ситуацию. Зато ее поклонники в сети раскритиковали кричащих гостей фестиваля. Они назвали их «грубыми и высокомерными» и похвалили Майли, что она справилась с инцидентом «с классом и изяществом».