Российский актер Юра Борисов снимется в фильме «Деннис» — режиссерском дебюте британской актриса Эмили Мортимер, известной по лентам «Букшоп» и «Матч поинт». Об этом сообщил Deadline.
Звезде «Аноры» предстоит сыграть русского поэта, который влюбляется в британскую студентку. Партнершей Борисова по картине будет Элисон Оливер («Солтберн»). Действие ленты развернется в Москве в 90-х годах.
Мортимер выступит режиссером и сценаристкой картины. Выпустит проект студия А24 совместно c продакшн-компаний Fruit Tree. «Деннис» будет уже не первым совместным проектом для этих игроков кинобизнеса.
Компании работают над двумя проектами Джесси Айзенберга — «When You Finish Saving the World» и безымянной комедией с Джулианной Мур. Ранее они также выпустили вместе «Я видел свечение телевизора» и сериал «Проклятие» с Эммой Стоун.
Продюсерами «Деннис» будут Стоун, Дэйв МакКэри и Али Хертинг, а также Мортимер, ее супруг Алессандро Нивола и Лиззи Настро Адлер из King Bee Productions. Исполнительными продюсерами станут Джошуа Хорсфилд, Виктория Петрани и Джейкоб Эпштейн. А24 будет финансировать фильм и дистрибутировать его.