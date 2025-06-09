Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону. Он заявил, что не знает, за что его арестовали в Париже

На вопрос Карлсона, не связан ли арест с его происхождением, Дуров выразил надежду, что нет. «Это было бы очень тревожно», — отметил он. Бизнесмен добавил, что во время задержания его спрашивали о связях с Россией, но «больше всего вопросов было о том, как работает Telegram».