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Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону. Он заявил, что не знает, за что его арестовали в Париже

Кадр: Tucker Carlson/YouTube

Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Оно появилось на ютуб-канале последнего.

В разговоре Дуров заявил, что до сих пор не знает, почему его арестовали в аэропорту Парижа в 2024 году. Предприниматель признался, что «был в шоке», когда его держали в заключении.

По словам бизнесмена, ему по-прежнему не ясно, в чем его обвиняют. «Сначала говорили, что мы якобы не ответили на юридические запросы, но это не так. А даже если бы и было — такая трактовка „соучастия“ крайне натянута», — сказал Дуров.

«Они говорят, что среди миллиарда пользователей Telegram нашлись те, кто занимался противоправной деятельностью, а я якобы не сделал достаточно, чтобы это предотвратить. Но это нелепо. Это — все равно что арестовать Дональда Трампа за то, что кто‑то из 350 млн американцев совершил преступление. Или посадить Макрона за ограбление в Тулузе. Это абсурд»
Павел Дуров
Основатель Telegram

Дуров назвал историю со своим арестом «очень странной». Он рассказал, что неоднократно посещал консульство Франции в Дубае до ареста, но никогда не слышал ни о каких вопросах или обвинениях в свой адрес.

Дурову непонятно, зачем было необходимо арестовывать его по прибытии во Францию и держать под стражей четыре дня. Предприниматель отметил, что, хотя он сам стрессоустойчивый человек, ситуация сильно взволновала его пожилую маму.

На вопрос Карлсона, не связан ли арест с его происхождением, Дуров выразил надежду, что нет. «Это было бы очень тревожно», — отметил он. Бизнесмен добавил, что во время задержания его спрашивали о связях с Россией, но «больше всего вопросов было о том, как работает Telegram».

Дуров поделился, что по сей день он не может свободно покидать территорию Франции. Власти разрешили ему совершить пару поездок в Дубай, но в последние восемь месяцев Дуров вынужден жить во Франции, хотя, по словам бизнесмена, он выступает лишь фигурантом расследования, а не участником судебного разбирательства.

Павла Дурова задержали в аэропорту Шарля де Голля в августе 2024 года. Прокуратура Парижа утверждала, что задержание связано с делом, в котором фигурируют 12 статей, в том числе соучастие в киберпреступлениях и отмывание денег. Позднее прокуратура заявляла, что Дурову предъявили обвинения в шести правонарушениях.

Дуров после освобождения из‑под стражи под залог в 5 млн евро утверждал, что может понести наказание за незаконное использование мессенджера другими людьми. Он отмечал, что если страна недовольна каким‑то интернет-сервисом, то она должна начать судебный процесс против самого сервиса, а не его создателя.

После задержания Дурова в работу Telegram внесли несколько изменений. В частности, из сервиса убрали функцию «Люди рядом», из‑за которой были проблемы с мошенниками и ботами, вместо нее появилась функция «Бизнес рядом». Со страницы FAQ Telegram пропала формулировка, что приватные чаты защищены от запросов на модерацию. Теперь пользователи смогут жаловаться модераторам на противоправный контент в чатах и частных группах мессенджера.

В декабре Дуров дал показания по существу дела во французском суде. Журналистам он сказал, что верит в правосудие во Франции.

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