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Умер писатель Фредерик Форсайт, автор книг «День шакала» и «Псы войны»

Фото: Mike Marsland/Getty Images

Умер английский писатель Фредерик Форсайт, написавший романы «День Шакала» и «Псы войны». Об этом сообщило издание The Guardian.

Форсайту было 86 лет. Он был известен не только как автор, но и как журналист, а также британский разведчик. По информации СМИ, Форсайт скончался после непродолжительной болезни.

Фредерик МакКарти Форсайт родился в 1938 году в Ашфорде. Он окончил Гранадский университет, в 1950-х годах служил в королевских военно-воздушных силах. В 1960-х Форсайт начал карьеру журналиста, работал репортером информагентства Reuters.

Тогда же он был завербован в Ми-6. Форсайт на протяжении двадцати лет сотрудничал с британскими спецслужбами, а параллельно развивал литературную карьеру. «День Шакала» он опубликовал в 1971 году, «Псов войны» — в 1974-м.

Всего Форсайт написал более 25 книг. Последней выпущенной его работой стал роман «Лис» в 2018 году. В сентябре 2025 года в печать выйдет еще одна книга — «Месть Одессы», продолжение романа 1972 года «Досье „Одесса“».

Сочинения Форсайта разошлись по миру тиражом более 70 млн экземпляров. Многие из них получили экранизации. Кроме того, вплоть до лета 2023 года писатель вел еженедельную колонку в Daily Express.

Джонатан Ллойд, агент Форсайта, рассказал, что в последний раз видел его несколько недель назад во время просмотра документального фильма Би-би-си о писателе. По словам Ллойда, картина напомнила «о необыкновенной жизни [Форсайта], прожитой достойно».

«Работа с Фредди была одним из величайших удовольствий в моей профессиональной жизни. Он оставил после себя несравненное наследие, которое будет продолжать волновать и развлекать еще долгие годы», — отметил Ллойд.

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