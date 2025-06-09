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Редизайн iOS и развитие гейминга на MacBook: главное из презентации Apple

Apple провела презентацию в рамках конференции WWDC 2025. На ней компания впервые в истории представила единый универсальный дизайн для всех своих платформ.

Apple также переходит на единую нумерацию версий для всех своих платформ — по году выхода. Рассказываем о главных новинках.

iOS 26

• Все иконки будут полупрозрачными и круглыми. Дизайн получил название Liquid Glass;
• Автоматический перевод звонков и сообщений на язык пользователя;
• Из фотографий можно делать 3D-заставки;
• Приложение «Фото» получило новый интерфейс с разделами «Библиотека» и «Коллекции»
• Добавили Google Lens — теперь на телефоне можно сделать скриншот и найти вещь из него в поисковике;
• Обновленный дизайн камеры;
• Обнаружение спама в сообщениях;
• Новое приложение «Игры»;
• Приложение «Карты» в iOS 26 запоминает маршруты и часто посещаемые места, упрощая повторный доступ к нужным локациям;
• Приложение «Телефон» получило функцию Call Screening: звонки с неизвестных номеров принимаются в фоновом режиме. Звонящий должен назвать имя и причину, после чего телефон начинает звонить.

watchOS 26

• Функция Workout Buddy для поддержания мотивации тренировок через личные достижения и прогресс;
• На Apple Watch появилось приложение «Заметки»;
• «Сообщения» получили перевод в реальном времени и настраиваемые фоны.

macOS Tahoe 26

• Дизайн в стиле Liquid Glass;
• Появилась возможность настраивать папки на рабочем столе с помощью цветов и эмодзи для организации и персонализации интерфейса;
• Spotlight получил масштабное обновление, став самым быстрым способом доступа к контенту на Mac с умными рекомендациями. Теперь он может запускать приложения, выполнять команды, отправлять сообщения и другое;
• На Mac появился Metal 4, обновлённый графический API Apple с поддержкой новых технологий. Это позволит выпустить больше игр, в том числе Crimson Desert и inZOI.

visionOS 26

• Vision Pro получила поддержку контроллера PlayStation VR2 Sense и перо для рисования Muse от Logitech;
• В ОС добавили новое виртуальное пространство «Юпитер» — пользователи могут наблюдать планету с её спутника Амальтея;

Новость дополняется.

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