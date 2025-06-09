Редизайн iOS и развитие гейминга на MacBook: главное из презентации Apple

• Все иконки будут полупрозрачными и круглыми. Дизайн получил название Liquid Glass;

• Автоматический перевод звонков и сообщений на язык пользователя;

• Из фотографий можно делать 3D-заставки;

• Приложение «Фото» получило новый интерфейс с разделами «Библиотека» и «Коллекции»

• Добавили Google Lens — теперь на телефоне можно сделать скриншот и найти вещь из него в поисковике;

• Обновленный дизайн камеры;

• Обнаружение спама в сообщениях;

• Новое приложение «Игры»;

• Приложение «Карты» в iOS 26 запоминает маршруты и часто посещаемые места, упрощая повторный доступ к нужным локациям;

• Приложение «Телефон» получило функцию Call Screening: звонки с неизвестных номеров принимаются в фоновом режиме. Звонящий должен назвать имя и причину, после чего телефон начинает звонить.