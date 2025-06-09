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Эдди Мерфи, Ева Лонгория и Пит Дэвидсон в трейлере «Ограбления»

Фото: Prime Video/YouTube

На ютуб-канале Prime Video опубликовали трейлер комедии «Ограбление» («The Pickup»), главные роли в которой исполнили Пит Дэвидсон («Король Стейтен-Айленда») и Эдди Мерфи («Поездка в Америку»).

Актеры сыграли двух водителей бронированного грузовика Трэвиса и Расселла, которые попадают в засаду и оказываются в заложниках у преступников. Главой криминальной группировки оказывается бывшая девушка одного из них — Зои.

Видео: Prime Video/YouTube

Зои (ее сыграла Кеке Палмер) требует, чтобы водители помогли ей украсть 60 миллионов долларов из казино. Если они откажутся, девушка обещает убить жену Расселла, роль которой досталась звезде «Отчаянных домохозяек» Еве Лонгории.

Другие роли в картине исполнили Эндрю Дайс Клей и Маршон Линч, Исмаэль Крус Кордова, Джек Кеси и Джо Аноаи. Режиссером фильма выступил Тим Стори.

Премьера «Ограбления» на стриминговом сервисе Prime Video запланирована на 6 августа.

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