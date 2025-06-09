Локс Пратт из «Повелителя мух» сыграет Драко Малфоя в сериале по «Гарри Поттеру»

В каст сериала «Гарри Поттер» от HBO вошло еще шесть актеров. Об этом пишет Variety.
Драко Малфоя сыграет Локс Пратт из сериала «Повелитель мух», Люциуса Малфоя — Джонни Флинн, Молли Уизли — Кэтрин Паркинсон, Симуса Финнигана — Лео Эрли, Парвати Патил — Алессия Леони, Лаванду Браун — Сиенна Муса.
В сериале снимутся Доминик МакЛоклин (Гарри Поттер), Аластер Стаут (Рон Уизли), Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер), Паапа Эссьеду (Северус Снегг), Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Джанет МакТир (Минерва МакГонагалл) и Ник Фрост (Рубеус Хагрид).
Грядущий проект называют точной адаптацией книг Дж.К.Роулинг, которая выступает исполнительным продюсером проекта. Кресло сценариста и шоураннера заняла Франческа Гардинер, а режиссера нескольких эпизодов — Марк Майлод.