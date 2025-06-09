В московском парке развлечений «Остров мечты» на аттракционе застряли 17 человек

В московском парке развлечений «Остров мечты» произошла поломка на аттракционе «Поезд». В результате нее на высоте застряли 17 человек, сообщило РИА «Новости».
Аттракцион перестал функционировать прямо во время очередного заезда. По словам гостей парка, они застряли на высоте около 10 метров. Среди попавших в ловушку оказались пять детей.
В МЧС заявили, что причиной неисправности в работе «Поезда» стал сбой в подаче электроэнергии. На место инцидента вызвали спасателей, которые организовали спуск людей с высоты.
«Во время работы аттракциона „Воздушный поезд“ произошла его техническая остановка. Все системы, в том числе оповещения, сработали одномоментно. Были вызваны соответствующие специалисты, после чего аттракцион продолжил работу», — прокомментировали случившееся в пресс-службе парка.