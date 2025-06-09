В московском парке развлечений «Остров мечты» на аттракционе застряли 17 человек

«Во время работы аттракциона „Воздушный поезд“ произошла его техническая остановка. Все системы, в том числе оповещения, сработали одномоментно. Были вызваны соответствующие специалисты, после чего аттракцион продолжил работу», — прокомментировали случившееся в пресс-службе парка.