HBO нашел актеров на роли Дурслей в сериале по «Гарри Поттеру»

HBO объявил, что роли Петуньи и Вернона Дурсль в сериале по мотивам «Гарри Поттера» достались Бел Паули и Дэниелу Ригби. Об этом сообщает Variety.
По сюжету книг Петунья — родная сестра Лили Поттер, матери Гарри. После гибели родителей мальчика Дурсли берут его на воспитание, но обращаются с ним пренебрежительно, заставляя жить в чулане под лестницей и выполняя роль слуги.
В кинофраншизе этих персонажей играли Фиона Шоу и Ричард Гриффитс. Кто в сериале сыграет сына Дурслей Дадли, пока неизвестно.
Ранее было объявлено, что в сериале снимутся Доминик МакЛоклин (сыграет роль Гарри Поттера), Аластер Стаут (Рон Уизли), Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер), Паапа Эссьеду (Северус Снегг), Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Джанет МакТир (Минерва МакГонагалл) и Ник Фрост (Рубеус Хагрид).
Бел Паули известна по сериалам «Властелины воздуха», «Маленький огонек» и «Утреннее шоу». Дэниел Ригби снимался в проектах «Разбойница Нелл», «Черное зеркало» и «Том Джонс». Он также планирует сыграть в грядущем сериале «Бегущий по лезвию 2099».