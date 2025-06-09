Жительница Таиланда нашла на мусорке наличных на 367 тыс. долларов

Полиция связалась с банком, название которого было указано на упаковке денег, и узнала, что эти наличные были сняты в 2020 году. Деньги передали в полицейский участок на время расследования. Сейчас правоохранители пытаются найти законного владельца и выяснить, почему столь крупную сумму оставили в общественном месте.