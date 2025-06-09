Жительница Таиланда нашла на мусорке наличных на 367 тыс. долларов

Жительница провинции Нонтхабури в Таиланде обнаружила в мусорке наличные на 12 млн бат (29 млн рублей или 367 тыс. долларов). Об этом сообщает The Thaiger.
Пластиковый ящик с крупной суммой лежал на четвертом этаже на мусорной площадке жилого комплекса. Женщина нашла его, когда возвращалась домой с работы. Так как ящик был в хорошем состоянии, она решила взять его для личного использования.
Увидев содержимое ― пачки банкнот номиналом 1000 бат, спрятанные под мужским спортивным костюмом, ― тайка испугалась и вызвала полицию. Правоохранители пересчитали купюры и обнаружили рядом с ними документы, где фигурировало имя Тавиват.
Полиция связалась с банком, название которого было указано на упаковке денег, и узнала, что эти наличные были сняты в 2020 году. Деньги передали в полицейский участок на время расследования. Сейчас правоохранители пытаются найти законного владельца и выяснить, почему столь крупную сумму оставили в общественном месте.
Недавно полицейские Таиланда арестовали кошку, за то, что та их укусила. У животного сняли отпечатки лап, сделали тюремный снимок и взяли анализ мочи на наличие следов кошачьей мяты — вещества, которое может вызывать гиперактивное поведение у кошек. Результаты оказались чистыми — кошка просто действовала инстинктивно.