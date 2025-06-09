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Nintendo перенесла релиз киноадаптации The Legend of Zelda на май 2027-го

Фото: Nintendo

Компания Nintendo перенесла релиз киноадаптации The Legend of Zelda. Ранее лента должна была выйти 26 марта 2027 года, теперь дата премьеры стоит на 7 мая.

«Это будет на несколько недель позже первоначально объявленного срока, и мы потратим дополнительное время, чтобы сделать фильм настолько хорошим, насколько это возможно. Спасибо за ваше терпение», — отметили в Nintendo.

Продюсерами фильма выступят создатель оригинальной игры Сигэру Миямото и Ави Арад, работавший над серией фильмов о Человеке-пауке. Режиссером проекта назначен Уэс Болл, известный по трилогии «Бегущий в лабиринте» и «Планете обезьян: Новое царство».

В конце мая стало известно, что звезда «Эйфории» Хантер Шефер рассматривается на главную роль в фильме. Поклонники игры давно выдвигали кандидатуру Шефер на роль Зельды. При этом сама актриса ранее признавалась, что ей было бы интересно поучаствовать в проекте: «Это было бы очень круто. Я люблю эту игру — играла в детстве и играю до сих пор».

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