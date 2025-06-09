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В Gran Turismo 7 добавили первый китайский автомобиль. Им стал Xiaomi SU7 Ultra

Фото: Xiaomi

Xiaomi объявила, что ее флагманский электрический седан SU7 Ultra появится в гоночной игре Gran Turismo 7 на PlayStation 5. Об этом сообщает Carnewschina.

Это станет первым в истории случаем, когда китайский автомобиль будет представлен в этой культовой франшизе. Xiaomi также совместно с разработчиками симулятора создаст виртуальный концепт-кар Xiaomi Vision Gran Turismo.

«С нетерпением жду начала сотрудничества с Xiaomi. Китайский автопром стремительно развивается, и их SU7 Ultra уже установил рекорд на Нюрбургринге. Xiaomi показывает храбрость, страсть и инженерный азарт, которые нам очень близки по духу», — отметил Кадзунори Ямаути, создатель и идейный вдохновитель серии гоночных игр Gran Turismo.

Xiaomi SU7 Ultra — самая мощная версия нового седана компании. Он оснащен собственным электромотором V8s (27 200 оборотов в минуту), тремя моторами с совокупной мощностью 1548 лошадиных сил, разгоняется автомобиль до 100 км/ч за 1,98 секунды и способен развивать скорость свыше 350 км/ч. Автомобиль уже установил несколько рекордов на гоночных трассах.

На сегодняшний день в Gran Turismo представлены сотни лицензированных автомобилей ведущих мировых брендов — от Ferrari и Lamborghini до Toyota и BMW. В игре также есть трассы и соревнования, основанные на реальных чемпионатах вроде WRC, NASCAR и Le Mans.

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Теги:
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