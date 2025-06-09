Вышел геймплейный трейлер Clockwork Revolution ― стимпанк-RPG от создателей Wasteland

Студия inXile Entertainment представила на презентации Xbox Games Showcase новый геймплейный трейлер Clockwork Revolution ― ролевой игры от первого лица в жанре стимпанка. Новые подробности о проекте появились спустя два года молчания от разработчиков.
В Clockwork Revolution игрокам предстоит примерить на себя роль бандита Моргана Ванетта, чью внешность можно настроить. Герой обнаруживает, что мир, в котором он живет, был изменен загадочной леди Айронвуд. Она искусственно переписала историю с помощью путешествий во времени, чтобы обрести огромное богатство и власть, одновременно держа контроль над рабочим классом. Игроку предстоит отправиться в прошлое, чтобы помешать Айронвуд добиться своих целей.
Разработчики позиционируют Clockwork Revolution как сюжетно-ориентированную ролевую игру. Акцент в ней будет сделан на возможности менять прошлое и тем самым влиять на события в настоящем. Еще одной ключевой особенностью, по словам геймдиректора Чада Мура, станет система модификации оружия. Для него будут сотни вариантов апгрейда, а каждый найденный ствол останется с игроком до конца прохождения.
В новом геймплейном трейлере мельком показали настройки персонажей и оружия. Акцент в ролике сделан на мрачной стороне города Авалон, хотя в прошлых материалах он выглядел радужно и безоблачно. Вместе с этим представили несколько новых персонажей и опции взаимодействия с ними.
Даты выхода у Clockwork Revolution пока нет. Игра разрабатывается для ПК и Xbox Series X|S. Разработчики ― inXile Entertainment ― известны серией Wasteland, двумя играми, The Bard’s Tale и Torment: Tides of Numenera.