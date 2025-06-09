Вышел геймплейный трейлер Clockwork Revolution ― стимпанк-RPG от создателей Wasteland

Разработчики позиционируют Clockwork Revolution как сюжетно-ориентированную ролевую игру. Акцент в ней будет сделан на возможности менять прошлое и тем самым влиять на события в настоящем. Еще одной ключевой особенностью, по словам геймдиректора Чада Мура, станет система модификации оружия. Для него будут сотни вариантов апгрейда, а каждый найденный ствол останется с игроком до конца прохождения.