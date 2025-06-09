Берти Карвел сыграет Корнелиуса Фаджа в сериале по «Гарри Поттеру»

HBO выбрал Берти Карвела из «Короны» и «Доктора Фостера» на роль министра магии Корнелиуса Фаджа в сериале по мотивам «Гарри Поттера». Об этом сообщает Deadline.
Актер присоединился к Доминику МакЛоклину (Гарри Поттер), Аластеру Стауту (Рон Уизли), Арабелле Стэнтон (Гермиона Грейнджер), Паапе Эссьеду (Северус Снегг), Джону Литгоу (Альбус Дамблдор), Джанет МакТир (Минерва МакГонагалл) и Нику Фросту (Рубеус Хагрид).
Роль Корнелиуса Фаджа, как ожидается, будет повторяющейся. В оригинальных фильмах этого персонажа играл Роберт Харди.
Грядущий сериал называют «точной адаптацией» книг Дж.К.Роулинг, которая выступает исполнительным продюсером проекта. Кресло сценариста и шоураннера заняла Франческа Гардинер, а режиссера нескольких эпизодов — Марк Майлод.