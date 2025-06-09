Вечеринка под соснами, квартирная биеннале и театр на рынке: «Выкса-фестиваль» объявил программу

«Выкса-фестиваль», который пройдет в Нижегородской области с 4 по 6 июля, поделился с «Афишей Daily» программой этого года. На большом концерте выступят «Дайте танк (!)» и «Бонд с кнопкой», в домах выксунцев устроят квартирные выставки, в соборе пройдут духовные песнопения, а на вечеринке под соснами пластинки будут ставить DJ Stonik1917 и Kedr Livanskiy.