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Вечеринка под соснами, квартирная биеннале и театр на рынке: «Выкса-фестиваль» объявил программу

Фото: пресс-материалы

«Выкса-фестиваль», который пройдет в Нижегородской области с 4 по 6 июля, поделился с «Афишей Daily» программой этого года. На большом концерте выступят «Дайте танк (!)» и «Бонд с кнопкой», в домах выксунцев устроят квартирные выставки, в соборе пройдут духовные песнопения, а на вечеринке под соснами пластинки будут ставить DJ Stonik1917 и Kedr Livanskiy.

Главным выставочным проектом станет Выксунская квартирная биеннале — серия выставок в квартирах местных жителей. Курировать ее будут Лукия Мурина и Николай Исаев, основатели Квартирной биеннале в Томске. Зрителей позовут в гости и покажут личные коллекции: в бывшем курятнике их ждет встреча с современным искусством, в подполе старинного дома — история и артефакты советских свадеб, в мастерской реставратора — удивительная мебель и не только.

© Пресс-материалы

Художник 0331С создаст в Выксе триптих: скульптуру из гранита, выжигание сажей в одном из заброшенных зданий и масштабную работу на фасаде с использованием огнетушителя с красками. Алексей Партола (PRTL) представит выставку о том, как менялись художественный стиль и смыслы работ 0331 °C за последние 15 лет.

Главной площадкой театральной программы станет выксунский рынок, где за прилавок встанут актеры-импровизаторы. Под руководством режиссера Михаила Плутахина они разыграют мини-сюжеты для каждого зрителя и расскажут истории удивительных вещей, которые собрали на блошиных рынках и в домах местных жителей. Здесь же развернутся «спектакли в коробочках» — придуманные и поставленные выксунцами в формате «предметного театра».

На стадионе «Металлург» вместимостью 7000 человек поставят перформанс Наталья Шендрик и Максим Эрикайкин. Зрители станут свидетелями семейной жизни длиной 60 лет, внезапной встречи и несостоявшегося разговора.

На маркете, который будет не только ярмаркой, но и театральной сценой, развернется Большое выксунское чаепитие. Это сторителлинг-спектакль про истории выксунских семей, основанные на письмах, открытках и документах.

© Пресс-материалы

В Христорождественском храме хор исполнит произведение композитора и резидента Дома радио Андреаса Мустукиса. Зрители пройдут сквозь инсталляцию из колоколов во дворе храма, войдут под своды и окажутся внутри многоголосого хора, в составе которого будут как профессиональные солисты, так и участники из Выксы.

Центральным событием фестиваля станет большой концерт «Поколение „Ы“». В его лайнапе ― «Дайте танк (!)», «Бонд с кнопкой», «Хадн дадн», «Лолита Косс», а также Рушана и выксунец Сергей Мушта — дуэт, участвовавший в шоу «Голос».

© Пресс-материалы

В первый вечер фестиваля в Выксе устроят вечеринку под соснами, которую курирует музыкальный критик и диджей Николай Редькин. Вместе с ним за пульт встанут DJ Stonik1917, Kedr Livanskiy, автор проекта «А можно потанцевальней?» Антон Савенко и выксунец Некийты.

Для семей с детьми подготовлена двухдневная программа, в ходе которой дети вместе с художниками будут создавать фантастические фигуры и костюмы — ее кульминацией станет театрализованное шествие под руководством лауреата «Золотой маски» Андрея Смирнова. В финале шествия на главной сцене выступит группа «СмешBand» — авторы музыки для «Смешариков» и активные участники петербургской рок- и джаз-сцены.

© Пресс-материалы

«За 15 лет „Выкса-фестиваль“ вырос из локального праздника в один из самых необычных и любимых фестивалей России. Его главная сила — в людях. В этом году мы решили посмотреть на фестиваль именно с этой стороны: через истории, жесты, маршруты и поступки людей, которые делают его живым. Мы исследуем, как незаметное может стать заметным, а обычное — удивительным. Город, его жители, участники, гости — становятся художниками, рассказчиками, артистами, дизайнерами. И делают это так, как не сделает никто другой», — отметила создательница феста Ирина Седых.

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