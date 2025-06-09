Джефф Безос перекрыл улицу в Нью-Йорке, чтобы поднять мебель в свой пентхаус

В Нью-Йорке закрыли участок Пятой авеню во время доставки мебели в пентхаус миллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса. Об этом пишет New York Post.
Раффи Арсланян, владелец компании по производству свечей класса люкс Thompson Ferrier, заснял переполох на камеру и опубликовал ролик в тиктоке. «Хотите увидеть, как Джефф Безос перевозит свою мебель? Позвольте мне показать вам», — сказал Арсланян, офис которого находится рядом. «Я думаю, мы все можем понять такую проблему», — пошутил он.
На видео огромный неизвестный объект болтался на веревке, пока кран медленно поднимал его над перекрестком Пятой авеню и 26-й улицы. Участок улицы огородили защитной лентой, барьерами и грузовиками. Десятки рабочих толпились вокруг, а прохожие наблюдали, как груз приближается к крыше 24-этажного дома, в котором Безосу, как сообщается, принадлежат пять квартир стоимостью 119 млн долларов.
«Теперь вернемся к реальности, где мы перевозим вещи сами на транспорте или нанимаем [компанию] U-Haul для этого, но не закрываем улицу», — сказал Арсланян. Его видео набрало тысячи комментариев, в которых высказывают предположения, что за гигантский объект перевозил кран.
Джефф Безос намерен продать акции Amazon на сумму до 4,75 млрд долларов до конца мая 2026 года. Об этом стало известно через несколько часов после того, как Amazon отчиталась о своей прибыли за первый квартал 2025 года. Выручка корпорации выросла на 9%, достигнув 155,7 млрд долларов, а прибыль составила 17,1 млрд.