Джефф Безос перекрыл улицу в Нью-Йорке, чтобы поднять мебель в свой пентхаус

Джефф Безос намерен продать акции Amazon на сумму до 4,75 млрд долларов до конца мая 2026 года. Об этом стало известно через несколько часов после того, как Amazon отчиталась о своей прибыли за первый квартал 2025 года. Выручка корпорации выросла на 9%, достигнув 155,7 млрд долларов, а прибыль составила 17,1 млрд.