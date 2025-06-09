Под Ростовом рыбаки встретили кенгуру в поле. Сумчатое сбежало из местного зоопарка

Жители Ростовской области увидели по дороге на рыбалку кенгуру. Видео их встречи недалеко от хутора Аюта разлетелось по соцсетям и телеграм-каналам.
«Едем такие покататься, на рыбалку, и тут херак ― кенгуру! Настоящий кенгуру стоит!» ― комментирует голос за кадром. Когда оператор решил подобраться к сумчатому поближе, оно ускакало в сторону леса, к деревьям.
Сумчатое сбежало из зоопарка «Малинки», недалеко от города Шахты в Ростовской области. Представительница зоопарка Элеонора Моргунова сказала РИА «Новости», что сумчатое зовут Сидней и его ищут зоологи и волонтеры.
«Он просто перепрыгнул через забор ночью. Всю ночь его искали 90 человек, с фонарями и факелами, но он все же смог сбежать. Мы просим всех неравнодушных людей подключиться к поискам Сиднея», ― отметила она.
Для безопасной поимки беглеца сейчас набирают группу волонтеров. Всем обещают подарить бесплатные билеты. Специалисты парка не рекомендуют приближаться к кенгуру и пытаться поймать его самостоятельно. Неизвестно, как животное поведет себя в такие моменты.
«Характер наших животных покладистый, они знают людей. Но важно помнить, что это дикое животное, поэтому не нужно пытаться вступить с ним в контакт без специалистов парка, так как вы можете спугнуть его», ― уточнила главный ветеринарный врач парка Александра Лашко.