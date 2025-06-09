Джоди Фостер трижды отказывалась от участия в фильмах Уэса Андерсона

Уэс Андерсон рассказал в интервью Collider, что Джоди Фостер не раз отказывалась от участия в его фильмах.
По словам режиссера, он давно восхищается звездой «Молчания ягнят» и уже как минимум трижды пытался уговорить ее принять участие в своих проектах.
«За эти годы я столько раз пытался пригласить Джоди Фостер сняться в своих фильмах. Бывало, что к каждому фильму мы сначала шли к Джоди. Думаю, это было трижды подряд, может, даже четырежды», — отметил Андерсон.
Он добавил, что особенно любит фильм «Маленький человек Тейт» — режиссерский дебют Фостер, в котором она сама сыграла мать главного героя: «У нее там особое сияние, легкость… Совершенно иной тип персонажа».
Андерсон не стал уточнять, какие конкретно фильмы отклонила Фостер. «Если я скажу, вы тут же подумаете: „А значит, тот, кто в итоге сыграл роль, не был первым выбором?“» — добавил он.