Джоди Фостер трижды отказывалась от участия в фильмах Уэса Андерсона

Вечеринка под соснами, квартирная биеннале и театр на рынке: «Выкса-фестиваль» объявил программу
Джефф Безос перекрыл улицу в Нью-Йорке, чтобы поднять мебель в свой пентхаус
Под Ростовом рыбаки встретили кенгуру в поле. Сумчатое сбежало из местного зоопарка
В Иркутске задержали россиянина с контрабандными Labubu на 46 килограмм
В России резко подорожала шаурма
Москву накроет ливень, гроза и шквалистый ветер
Стелс-экшн Militsioner выходит в стадию бета-тестирования. У игры появился новый трейлер
Uniqlo обогнал Zara и Nike по онлайн-покупкам россиян за границей
Т2 привезет на Пикник Афиши x Сбер двухэтажную бренд-зону, огромный матрас и эксклюзивные подарки
Майли Сайрус вернула право петь песни из «Ханны Монтаны»
Мэттью МакКонахи в тизере фильма «Потерянный автобус»
У «Леди Баг и Супер-Кота» появится аниме-спин-офф
Вышел трейлер третьего сезона сериала «Звездный путь: Странные новые миры»
Отец Илона Маска прибыл в Москву на форум о будущем России
«Не пропускайте никаких аномалий»: появился трейлер хоррора «Выход 8»
Мартин Скорсезе был недоволен съемкой в «Киностудии» Сета Рогена
Миграционная служба США депортировала тиктокера Хаби Лейма
WP: Трамп называл Илона Маска «конченым наркоманом», а министр финансов ударил бизнесмена в лицо
Крупные студии борются за права на «Техасскую резню бензопилой»
Бенисио Дель Торо задержали в аэропорту из‑за сценария «Финикийской схемы» Уэса Андерсона
В Ленобласти школьнице аннулировали результат ЕГЭ из‑за умных очков
Девять женщин обвинили Джареда Лето в домогательствах к несовершеннолетним
Детокc, фермерство и стиль бохо станут главными трендами этого лета, считает Pinterest
Шварценеггера шокировали интимные сцены сына в «Белом лотосе»‎
Уиллем Дефо пытает себя в тизере «Мужчины у меня в подвале»
Удаление рогов у носорогов уменьшает уровень браконьерства
Трамп пригрозил отнять госконтракты Маска. Маск удалил твит о связи Трампа и Эпштейна
Российские зумеры предпочитают свадьбы в стиле рэп-вечеринки или bikini party

Джоди Фостер трижды отказывалась от участия в фильмах Уэса Андерсона

Фото: HBO Entertainment

Уэс Андерсон рассказал в интервью Collider, что Джоди Фостер не раз отказывалась от участия в его фильмах.

По словам режиссера, он давно восхищается звездой «Молчания ягнят» и уже как минимум трижды пытался уговорить ее принять участие в своих проектах.

«За эти годы я столько раз пытался пригласить Джоди Фостер сняться в своих фильмах. Бывало, что к каждому фильму мы сначала шли к Джоди. Думаю, это было трижды подряд, может, даже четырежды», — отметил Андерсон.

Он добавил, что особенно любит фильм «Маленький человек Тейт» — режиссерский дебют Фостер, в котором она сама сыграла мать главного героя: «У нее там особое сияние, легкость… Совершенно иной тип персонажа».

Андерсон не стал уточнять, какие конкретно фильмы отклонила Фостер. «Если я скажу, вы тут же подумаете: „А значит, тот, кто в итоге сыграл роль, не был первым выбором?“» — добавил он.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами