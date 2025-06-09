В России резко подорожала шаурма
Москву накроет ливень, гроза и шквалистый ветер
Стелс-экшн Militsioner выходит в стадию бета-тестирования. У игры появился новый трейлер
Uniqlo обогнал Zara и Nike по онлайн-покупкам россиян за границей
Т2 привезет на Пикник Афиши x Сбер двухэтажную бренд-зону, огромный матрас и эксклюзивные подарки
Майли Сайрус вернула право петь песни из «Ханны Монтаны»
Мэттью МакКонахи в тизере фильма «Потерянный автобус»
У «Леди Баг и Супер-Кота» появится аниме-спин-офф
Вышел трейлер третьего сезона сериала «Звездный путь: Странные новые миры»
Отец Илона Маска прибыл в Москву на форум о будущем России
«Не пропускайте никаких аномалий»: появился трейлер хоррора «Выход 8»
Мартин Скорсезе был недоволен съемкой в «Киностудии» Сета Рогена
Миграционная служба США депортировала тиктокера Хаби Лейма
WP: Трамп называл Илона Маска «конченым наркоманом», а министр финансов ударил в лицо
Крупные студии борются за права на «Техасскую резню бензопилой»
Бенисио Дель Торо задержали в аэропорту из‑за сценария «Финикийской схемы» Уэса Андерсона
В Ленобласти школьнице аннулировали результат ЕГЭ из‑за умных очков
Девять женщин обвинили Джареда Лето в домогательствах к несовершеннолетним
Детокc, фермерство и стиль бохо станут главными трендами этого лета, считает Pinterest
Шварценеггера шокировали интимные сцены сына в «Белом лотосе»‎
Уиллем Дефо пытает себя в тизере «Мужчины у меня в подвале»
Удаление рогов у носорогов уменьшает уровень браконьерства
Трамп пригрозил отнять госконтракты Маска. Маск удалил твит о связи Трампа и Эпштейна
Российские зумеры предпочитают свадьбы в стиле рэп-вечеринки или bikini party
«Этуаль» отменили после первого сезона на Amazon Prime Video
В Индии открыли самый высокий в мире железнодорожный мост
Первую сумку Hermès Birkin продадут на аукционе
Три игры от авторов Atomic Heart и Resident Evil 9 : что показали на Summer Game Fest

В Иркутске задержали россиянина с контрабандными Labubu на 46 килограмм

Фото: Федеральная таможенная служба

Сотрудники таможни задержали в аэропорту Иркутска россиянина, который вез из Пекина 282 упаковки с игрушками Labubu, сообщила Федеральная таможенная служба.

«Пассажир, перемещавший коробки весом 46 килограмм, был остановлен на „зеленом“ коридоре. При досмотре его багажа инспекторы выявили популярные брелоки-монстрики. Мужчина пояснил, что приобрел товар в Китае с целью перепродажи в России», — говорится в сообщении.

Незаконный груз изъяли. Возбуждено дело по статье о недекларировании товаров. Мужчине грозит штраф до двукратного размера стоимости товаров с их возможной конфискацией.

Продажи в России Labubu в мае подскочили в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом апреля, но средний чек на них снизился в 1,5 раза из‑за роста числа подделок на рынке.

Роскачество уже начало проверять игрушки Labubu. Образцы для проверки закупят в рознице, в том числе на маркетплейсах, где продаются более дешевые аналоги оригиналов. Эксперты изучат документацию и проведут тесты безопасности и качества. Сенатор Екатерина Алтабаева призывала запретить продажу этих игрушек в России.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами