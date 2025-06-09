В Иркутске задержали россиянина с контрабандными Labubu на 46 килограмм

Сотрудники таможни задержали в аэропорту Иркутска россиянина, который вез из Пекина 282 упаковки с игрушками Labubu, сообщила Федеральная таможенная служба.
«Пассажир, перемещавший коробки весом 46 килограмм, был остановлен на „зеленом“ коридоре. При досмотре его багажа инспекторы выявили популярные брелоки-монстрики. Мужчина пояснил, что приобрел товар в Китае с целью перепродажи в России», — говорится в сообщении.
Незаконный груз изъяли. Возбуждено дело по статье о недекларировании товаров. Мужчине грозит штраф до двукратного размера стоимости товаров с их возможной конфискацией.
Продажи в России Labubu в мае подскочили в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом апреля, но средний чек на них снизился в 1,5 раза из‑за роста числа подделок на рынке.
Роскачество уже начало проверять игрушки Labubu. Образцы для проверки закупят в рознице, в том числе на маркетплейсах, где продаются более дешевые аналоги оригиналов. Эксперты изучат документацию и проведут тесты безопасности и качества. Сенатор Екатерина Алтабаева призывала запретить продажу этих игрушек в России.