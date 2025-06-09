В Иркутске задержали россиянина с контрабандными Labubu на 46 килограмм

Роскачество уже начало проверять игрушки Labubu. Образцы для проверки закупят в рознице, в том числе на маркетплейсах, где продаются более дешевые аналоги оригиналов. Эксперты изучат документацию и проведут тесты безопасности и качества. Сенатор Екатерина Алтабаева призывала запретить продажу этих игрушек в России.