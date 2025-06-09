В России резко подорожала шаурма

Медианная стоимость классической шаурмы в российском общепите за год увеличилась на 39% ― с 269 до 374 рублей. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на данные платформы автоматизации ресторанного бизнеса Quick Resto.
Исследование касается классического варианта блюда: с курицей, овощами и соусом в лаваше. Его подорожание на 105 рублей стало самым значительным за последние три года.
Эксперты связывают рост цен с подорожанием логистики, аренды и всех ингредиентов, кроме курицы. Еще один фактор ― индексация зарплат в сфере гостеприимства и общественного питания.
Несмотря на увеличение стоимости, спрос на шаурму продолжает расти. По информации Quick Resto, объем ее продаж вырос за год на 28%, а число торговых точек с шаурмой стало больше на 38%.
Исследование охватывало все виды заведений ― от уличных фуд-траков до кафе и ресторанов.
Заметно дорожает в России не только шаурма, но также пиво и элитная недвижимость. В прошлом году Петербург и Москва стали лидерами среди мировых мегаполисов по росту цен на элитные новостройки.