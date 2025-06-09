Москву накроет ливень, гроза и шквалистый ветер

«До воскресенья погода существенно не будет отличаться. Во вторник температура будет около нормы, а в последующем, со среды до пятницы, ― на 1–2 градуса ниже. Дневные температуры будут в диапазоне 17–22 градусов. Ночные чуть пониже ― 8–13 градусов», ― сказал синоптик.