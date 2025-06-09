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Москву накроет ливень, гроза и шквалистый ветер

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

В Москве 9 июня ожидаются ливень и гроза, в отдельных районах град. Об этом сообщили в столичном МЧС. При грозе шквалистый ветер будет достигать 17 метров в секунду.

Москвичей просят парковаться в безопасных местах, обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра и быть внимательными при управлении автомобилем.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что в первой половине понедельника в Москве и области ожидается облачная погода с прояснениями и ливнями, во второй возможен град и усиление ветра.

«Максимальная температура воздуха в Москве — от +26 до +28, в Подмосковье — от +25 до +30 градусов», ― отметил он.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, со вторника температура в Московском регионе заметно упадет ― практически на 10 градусов. Днем 10 июня ожидается всего 19–21 градус, осадки возможны лишь в небольшом количестве.

«До воскресенья погода существенно не будет отличаться. Во вторник температура будет около нормы, а в последующем, со среды до пятницы, ― на 1–2 градуса ниже. Дневные температуры будут в диапазоне 17–22 градусов. Ночные чуть пониже ― 8–13 градусов», ― сказал синоптик.

В воскресенье, 8 июня, на Москву обрушились сильные ливни. В аэропорту Внуково затопило один из терминалов, несколько рейсов были задержаны или перенаправлены на запасные аэродромы. По информации экстренных служб, в городе упали 62 дерева, повреждены 28 машин.

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