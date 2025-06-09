Стелс-экшн Militsioner выходит в стадию бета-тестирования. У игры появился новый трейлер

Российская студия Tallboys объявила о старте регистрации на открытое тестирование Militsioner ― иммерсивного симулятора от первого лица с элементами стелса. Тестирование продлится две недели, записаться на него можно в Steam.
Одновременно Tallboys представила новый трейлер тайтла. В нем игрок ворует магнитолу из «Нивы» и кота из квартиры, пытаясь не попасться в огромные руки милиционера.
В стелс-экшне игроку предстоит выбраться из города, где за каждым его шагом следит гигантский милиционер. Для достижения цели придется нарушать закон, грабить квартиры и магазины, манипулировать отношениями с NPC.
Чтобы избежать гнева гиганта, придется прятаться от его взгляда, использовать укрытия и выбирать подходящий момент для действий. Когда милиционер выходит из себя, весь город погружается под воду ― это нужно учитывать, чтобы остаться в сохранности.
Во время тестирования будет доступна часть игры, которая включает большинство игровых механик. Разработчики предупредили, что это ранняя версия игры, поэтому возможны недостающие текстуры и баги.