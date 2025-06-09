Uniqlo обогнал Zara и Nike по онлайн-покупкам россиян за границей

Uniqlo в марте 2022 года объявил о приостановке работы всех 50 магазинов в России. В мае 2025 года глава общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик рассказал, что основатель бренда Тадаси Янаи дал обещание не возвращаться на российский рынок. «Сейчас он говорит: „Я дал слово и буду его держать, потому что для меня честь имеет значение. Хотя нам, возможно, и хотелось бы вернуться, но мы вынуждены работать в новых условиях“», — пересказал диалог Репик.