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Uniqlo обогнал Zara и Nike по онлайн-покупкам россиян за границей

Фото: FourFour/Unsplash

Uniqlo вошел в топ-5 самых популярных брендов среди россиян по онлайн-покупкам за границей в первом квартале 2025 года, сообщает «Коммерсант».

В распоряжении издания оказались данные сервиса CDEK.Shopping, согласно которым в топ-5 также попали Apple, Zara, New Balance и Nike. В сегменте одежды и аксессуаров Uniqlo стал лидером за последние два года с долей продаж 12%, обогнав Zara (8%) и Nike (5%).

Uniqlo в марте 2022 года объявил о приостановке работы всех 50 магазинов в России. В мае 2025 года глава общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик рассказал, что основатель бренда Тадаси Янаи дал обещание не возвращаться на российский рынок. «Сейчас он говорит: „Я дал слово и буду его держать, потому что для меня честь имеет значение. Хотя нам, возможно, и хотелось бы вернуться, но мы вынуждены работать в новых условиях“», — пересказал диалог Репик.

Часть площадок Uniqlo в середине 2023 года заняла компания «Трейд Менеджмент» и открыла магазины под новым брендом Just Clothes. Его логотип и коллекции отчасти напоминают японскую марку одежды.

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