Майли Сайрус вернула право петь песни из «Ханны Монтаны»

Майли Сайрус рассказала, что теперь может исполнять песни из сериала «Ханна Монтана».
«Когда я ушла из Disney, мне не разрешали исполнять музыку из „Ханны Монтаны“. Было грустно осознавать, что эти песни записаны моим голосом, на них мое лицо, но мне не разрешали их петь», — пояснила она в подкасте «The Ringer». В 2024 году Майли получила звание «Легенда Диснея». После этого ей дали разрешение исполнять старые хиты, что она назвала «довольно крутым».
В 2006–2011 годах на канале Disney Channel выпустили 100 серий сериала «Ханна Монтана». В нем рассказывалось о девочке-подростке, которая живет двойной жизнью: школьницы и поп-звезды.
Недавно Майли Сайрус попала в больницу после съемок музыкального клипа на трек «Walk of Fame». Певица рассказала, что для кадра ей нужно было встать на колени на свою именную табличку на Аллее Славы. Спустя некоторое время артистка почувствовала боль в колене. Врачи госпитализировали Сайрус с воспалением коленного сустава, причиной которого стала инфекция.