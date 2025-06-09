Майли Сайрус вернула право петь песни из «Ханны Монтаны»

«Когда я ушла из Disney, мне не разрешали исполнять музыку из „Ханны Монтаны“. Было грустно осознавать, что эти песни записаны моим голосом, на них мое лицо, но мне не разрешали их петь», — пояснила она в подкасте «The Ringer». В 2024 году Майли получила звание «Легенда Диснея». После этого ей дали разрешение исполнять старые хиты, что она назвала «довольно крутым».