Т2 привезет на Пикник Афиши x Сбер двухэтажную бренд-зону, огромный матрас и эксклюзивные подарки

Оператор мобильной связи Т2 стал титульным партнером фестиваля Пикник Афиши x Сбер, который пройдет 21 июня в московском парке «Коломенское» и 9 августа на Елагином острове в Петербурге.
Оператор развернет на территории парков масштабную инфраструктуру, включая двухэтажную бренд-зону как главный хаб коммуникации и развлечений, а также интерактивные арт-объекты. Главным символом Т2 на Пикнике станет шкала сигнала сотовой связи, которую можно будет увидеть в формате большой инсталляции. Для комфортного отдыха оператор создаст зону с огромным матрасом, где посетители смогут расслабиться и перезарядиться.
Т2 обеспечит пространство Пикника «маджентовым покрытием». Арт-объекты будут выделяться цветом маджента, который окрасит привычно зеленые территории «Коломенского» и Елагина острова в стиль Т2. Оператор также предоставит гостям качественную связь, устроит различные активности и раздаст эксклюзивные подарки.
«После масштабного ребрендинга в сентябре прошлого года Т2 продолжает играть по другим правилам и выводит на новый уровень свои основные преимущества и дифференциаторы. Компания знает, насколько важно для абонентов уверенное покрытие сотовой сети, где бы они ни находились», — сказали в пресс-службе оператора.
В компании отметили, что сделают особый акцент на демонстрации качества связи и широты покрытия. «Т2 непрерывно модернизирует технологические решения: абоненты могут наслаждаться кристально чистым звуком во всех регионах присутствия благодаря технологии VoLTE и получать новый опыт пользования высокоскоростным мобильным интернетом с опцией 5G Ready», ― прокомментировали там.
В этом году на трех сценах фестиваля выступят десятки артистов, в том числе «Руки вверх!», Uma2rman, Cream Soda, «Моя Мишель» и «Сироткин». Гостей фестиваля ждут гастрономические спешелы, маркет локальных брендов, отдельная программа для детей, а также десятки активностей для взрослых — от граффити-батлов до сайкл-тренировок. Узнать больше о фестивале и купить билеты можно тут.