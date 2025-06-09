Т2 привезет на Пикник Афиши x Сбер двухэтажную бренд-зону, огромный матрас и эксклюзивные подарки

В этом году на трех сценах фестиваля выступят десятки артистов, в том числе «Руки вверх!», Uma2rman, Cream Soda, «Моя Мишель» и «Сироткин». Гостей фестиваля ждут гастрономические спешелы, маркет локальных брендов, отдельная программа для детей, а также десятки активностей для взрослых — от граффити-батлов до сайкл-тренировок. Узнать больше о фестивале и купить билеты можно тут.