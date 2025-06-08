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Мэттью МакКонахи в тизере фильма «Потерянный автобус»

Фото: Apple TV

Apple представила тизер-трейлер фильма «Потерянный автобус» с Мэттью МакКонахи и Америкой Феррерой. Картина основана на документальном романе Лиззи Джонсон «Рай: борьба одного города за выживание в американском лесном пожаре».

Действие разворачивается в Калифорнии во время самого смертоносного пожара в истории штата, случившегося в 2018 году. В центре сюжета ― водитель автобуса и учительница, которые помогли спасти из пламени автобус с детьми.

Видео: Apple TV/YouTube

Режиссером фильма выступил Пол Гринграсс, снимавший фильмы про Джейсона Борна, а также «Капитан Филлипс», «Потерянный рейс» и «Утейа, 22 июля». Он же выступил соавтором сценария вместе с Брэдом Ингельсби.

«„Потерянный автобус“ — это история тихого героизма, о людях, которые объединяются перед лицом невообразимого. Для меня большая честь рассказывать эту историю», ― прокомментировал Гринграсс.

Вместе с МакКонахи и Феррерой в фильме снялись Юл Васкес, Эшли Аткинсон и Спенсер Уотсон. «Потерянный автобус» выйдет на Apple TV+ и в ограниченном прокате этой осенью.

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