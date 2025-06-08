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У «Леди Баг и Супер-Кота» появится аниме-спин-офф

Иллюстрация: Disney, Miraculous Corp

Disney вместе с Miraculous Corp выпустит аниме-спин-офф мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот». Об этом сообщает Variety. Премьера намечена на 2027 год.

Анимация будет двухмерной в стиле японского аниме. Действие перенесут из Парижа в Токио, где зрителей познакомят с новой командой молодых супергероев. Создателем выступит Томас Аструк, автор оригинальных «Леди Баг и Супер-Кота».

Сюжет расскажет о 12 учениках международной школы в Токио, которые обнаруживают, что они ― хранители древнего космического оружия, расколовшегося на части. Артефакты дадут им сверхспособности для защиты города от инопланетян и агрессивной тайной организации.

До выхода полноценного сериала зрителей ждет первый взгляд на новую вселенную в специальном выпуске «Miraculous World: Tokyo Stellar Force», премьера которого состоится уже в этом году. Этот часовой спецвыпуск объединит Париж и Токио, а также персонажей Маринетт и Кагами.

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