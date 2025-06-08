У «Леди Баг и Супер-Кота» появится аниме-спин-офф

До выхода полноценного сериала зрителей ждет первый взгляд на новую вселенную в специальном выпуске «Miraculous World: Tokyo Stellar Force», премьера которого состоится уже в этом году. Этот часовой спецвыпуск объединит Париж и Токио, а также персонажей Маринетт и Кагами.