Вышел трейлер третьего сезона сериала «Звездный путь: Странные новые миры»

«В третьем сезоне мы вновь встретимся с командой корабля „Энтерпрайз“ под командованием капитана Пайка. Им предстоит завершить захватывающую историю второго сезона, связанную с опасным столкновением с Горнами. Но впереди их ждут новые жизни и цивилизации, а также злодей, который бросит вызов их мужеству и решимости», ― гласит синопсис.