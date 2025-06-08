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Вышел трейлер третьего сезона сериала «Звездный путь: Странные новые миры»

Фото: Paramount+

Paramount+ представил трейлер третьего сезона сериала «Звездный путь: Странные новые миры». Новый сезон стартует 17 июля двумя эпизодами, остальные восемь будут выпускать еженедельно до 11 сентября. В России сериал официально показывает «Амедиатека».

«В третьем сезоне мы вновь встретимся с командой корабля „Энтерпрайз“ под командованием капитана Пайка. Им предстоит завершить захватывающую историю второго сезона, связанную с опасным столкновением с Горнами. Но впереди их ждут новые жизни и цивилизации, а также злодей, который бросит вызов их мужеству и решимости», ― гласит синопсис.

Видео: Paramount+

В сериале снимаются Ансон Маунт, Ребекка Ромейн, Итан Пек, Джесс Буш, Кристина Чонг, Селия Роуз Гудинг, Мелисса Навиа, Бабс Олусанмокун и Мартин Куинн. В списке приглашенных звезд ― Рис Дарби, Паттон Освальт, Киллиан О’Салливан, Мелани Скрофано и Кэрол Кейн.

«Звездный путь: Странные новые миры» выходит с 2022 года и получает высокие оценки от зрителей: его рейтинг на IMDb — 8,3 балла. Ранее Paramount+ объявил о продлении шоу на четвертый сезон, который уже находится в производстве.

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